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連續5天中午！指定超商、速食店用LINE Pay享10%回饋

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
連續5天中午時段於指定通路使用LINE Pay結帳，可獲LINE POINTS 10%點數回饋。圖／LINE Pay提供
連續5天中午時段於指定通路使用LINE Pay結帳，可獲LINE POINTS 10%點數回饋。圖／LINE Pay提供

上週一（3月8日）LINE Pay於午間時段曾短暫因一卡通公司網域系統障礙，造成已註冊LINE Pay Money之用戶無法登入LINE Pay，讓許多上班族午餐時無法使用LINE Pay付款，大呼不便。

LINE Pay為向超過870萬的LINE Pay用戶表達誠摯的歉意，也釋出相當有誠意的補償方案，宣布於本週連續5天（3月15日至3月19日）中午時段推出補償方案，，每日上午11:30至下午2:30，LINE Pay用戶於指定連鎖超商、連鎖速食店、連鎖飲料店、連鎖餐飲店，使用LINE Pay任一付款方式結帳，筆筆皆可獲LINE POINTS 10%點數回饋補償（每帳號每日回饋上限50點）。

指定店家包含4大連鎖超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商）；麥當勞、摩斯漢堡、漢堡王、頂呱呱等連鎖速食店；路易莎咖啡、北北基區/中區/高屏區的50嵐，以及八方雲集、爭鮮迴轉壽司/爭鮮外帶壽司、吉野家、梁社漢排骨等連鎖餐飲店。

LINE 超商 摩斯漢堡

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