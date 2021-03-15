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在家自製高顏值料理／達人上菜：西西里海鮮義大利麵
●達人上菜：周文森Vincent 老師（知名餐廳主廚、廚藝老師）
● 材料準備
份量: 1人份
A料
義大麵 180克
(煮熟的重量)
B料
番茄醬汁
洋蔥 1顆
蒜頭 10顆
紅蔥頭 10顆
西芹 1支
青椒 半顆
紅蘿蔔 30克
番茄糊 100克
義大利番茄(罐頭) 1500克
海鹽 10克
細砂糖 20克
義大利綜合香料 15克
月桂葉 3片
雞高湯 800ml
C料
洋蔥 2大茶匙
蒜頭 1茶匙
草蝦 適量
蛤蜊 適量
透抽 適量
貽貝 適量
白酒 30ml
雞高湯 100ml
番茄汁 150ml
鹽 適量
細砂糖 適量
九層塔 5片
● 準備作業
1.(材料B) 洋蔥、蒜頭、紅蔥頭去皮切末，西芹切丁，青椒去籽切丁，紅蘿蔔去皮切丁。
2.(材料C) 洋蔥、蔥頭去皮切末。
● 作法
1.義大利麵水煮7分鐘，起鍋拌入適量橄欖油。
2.(材料B)將蔬菜下鍋炒香，再放入其餘食材。
3.小火燉煮20分鐘即完成番茄醬汁。
4.熱鍋下橄欖油1大茶匙，放入洋蔥末、蒜末、海鮮料爆香，再依序加入其他食材與義大利麵炒至收汁，盛盤後可刨上帕瑪森起司，風味更佳。
【以上摘文選自 《森活好煮藝》、作者：周文森老師、圖文提供：上優文化、整理：記者柯意如】
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