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在家自製高顏值料理／達人上菜：西西里海鮮義大利麵

上優文化 / 周文森老師
西西里海鮮義大利麵。圖／上優文化提供
西西里海鮮義大利麵。圖／上優文化提供

●達人上菜：周文森Vincent 老師（知名餐廳主廚、廚藝老師）

料理示範：西西里海鮮義大利

● 材料準備

份量: 1人份

A料

義大麵 180克

(煮熟的重量)

B料

番茄醬汁

洋蔥 1顆

蒜頭 10顆

紅蔥頭 10顆

西芹 1支

青椒 半顆

紅蘿蔔 30克

番茄糊 100克

義大利番茄(罐頭) 1500克

海鹽 10克

細砂糖 20克

義大利綜合香料 15克

月桂葉 3片

雞高湯 800ml

C料

洋蔥 2大茶匙

蒜頭 1茶匙

草蝦 適量

蛤蜊 適量

透抽 適量

貽貝 適量

白酒 30ml

雞高湯 100ml

番茄汁 150ml

鹽 適量

細砂糖 適量

九層塔 5片

義大利麵醬汁製作。圖／上優文化提供
義大利麵醬汁製作。圖／上優文化提供
西西里海鮮義大利麵配料豐富。圖／上優文化提供
西西里海鮮義大利麵配料豐富。圖／上優文化提供

● 準備作業

1.(材料B) 洋蔥、蒜頭、紅蔥頭去皮切末，西芹切丁，青椒去籽切丁，紅蘿蔔去皮切丁。

2.(材料C) 洋蔥、蔥頭去皮切末。

● 作法

1.義大利麵水煮7分鐘，起鍋拌入適量橄欖油。

2.(材料B)將蔬菜下鍋炒香，再放入其餘食材。

3.小火燉煮20分鐘即完成番茄醬汁。

4.熱鍋下橄欖油1大茶匙，放入洋蔥末、蒜末、海鮮料爆香，再依序加入其他食材與義大利麵炒至收汁，盛盤後可刨上帕瑪森起司，風味更佳。

【以上摘文選自 《森活好煮藝》、作者：周文森老師、圖文提供：上優文化、整理：記者柯意如】

書名／ 《森活好煮藝》、作者／周文森老師、圖／上優文化提供
書名／ 《森活好煮藝》、作者／周文森老師、圖／上優文化提供

義大利 海鮮

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