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在家自製高顏值料理／達人上菜：波隆那蔬菜肉醬麵
● 達人上菜：周文森Vincent 老師（知名餐廳主廚、廚藝老師）
料理示範：波隆那蔬菜肉醬麵
份量: 1人份
● 材料準備
A料
義大利細扁麵 180克
(煮熟的重量)
B料
無鹽奶油 3大茶匙
洋蔥 1~2顆
蒜末 3大茶匙
C料
杏鮑菇 4條
蘑菇 半斤
香菇 半斤
紅蘿蔔 半條
青椒 半顆
西芹 2支
牛番茄 2顆
D料
番茄糊 6大茶匙
豆包 5片
紅酒 200ml
番茄碎罐頭 1000ml
月桂葉 2片
俄立岡 1茶匙
匈牙利紅胡椒粉 2大茶匙
墨西哥香料 1.5茶匙
清水 600c.c.
鹽 適量
細砂糖 適量
● 準備作業
1.(材料B) 洋蔥去皮切末。
2.(材料C) 杏鮑菇、蘑菇、香菇切小丁，紅蘿蔔去皮切末，青椒去籽切小丁，西芹切小丁，牛番茄去蒂切小丁。
3.(材料D) 豆包切小丁。
● 作法
1.義大利細扁麵煮6分鐘，起鍋拌入適量橄欖油。
2.熱鍋放3大茶匙橄欖油爆香(材料B)，放入(材料C)菇類炒至出水，再加入其餘食材拌炒。
3.加入(材料D)炒至軟化燉煮30分鐘成肉醬。
4.熱鍋熱水放入細扁麵燙熟撈起，再淋上4大茶匙蔬食肉醬，可再撒上九層塔碎。
【以上摘文選自 《森活好煮藝》、作者：周文森老師、圖文提供：上優文化、整理：記者柯意如】
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