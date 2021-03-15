在家自製高顏值料理／達人上菜：波隆那蔬菜肉醬麵

● 達人上菜：周文森Vincent 老師（知名餐廳主廚、廚藝老師）

料理示範：波隆那蔬菜肉醬麵

份量: 1人份

● 材料準備

A料

義大利細扁麵 180克

(煮熟的重量)

B料

無鹽奶油 3大茶匙

洋蔥 1~2顆

蒜末 3大茶匙

C料

杏鮑菇 4條

蘑菇 半斤

香菇 半斤

紅蘿蔔 半條

青椒 半顆

西芹 2支

牛番茄 2顆

D料

番茄糊 6大茶匙

豆包 5片

紅酒 200ml

番茄碎罐頭 1000ml

月桂葉 2片

俄立岡 1茶匙

匈牙利紅胡椒粉 2大茶匙

墨西哥香料 1.5茶匙

清水 600c.c.

鹽 適量

細砂糖 適量

製作蔬食「肉醬」。圖／上優文化提供 美味醬料相當開胃。圖／上優文化提供

● 準備作業

1.(材料B) 洋蔥去皮切末。

2.(材料C) 杏鮑菇、蘑菇、香菇切小丁，紅蘿蔔去皮切末，青椒去籽切小丁，西芹切小丁，牛番茄去蒂切小丁。

3.(材料D) 豆包切小丁。

● 作法

1.義大利細扁麵煮6分鐘，起鍋拌入適量橄欖油。

2.熱鍋放3大茶匙橄欖油爆香(材料B)，放入(材料C)菇類炒至出水，再加入其餘食材拌炒。

3.加入(材料D)炒至軟化燉煮30分鐘成肉醬。

4.熱鍋熱水放入細扁麵燙熟撈起，再淋上4大茶匙蔬食肉醬，可再撒上九層塔碎。

【以上摘文選自 《森活好煮藝》、作者：周文森老師、圖文提供：上優文化、整理：記者柯意如】