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舒淇、女神卡卡都在背 Valentino鉚釘水桶包可愛又霸氣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Roman Stud Top Handle小型小羊皮大鉚釘提包，95,000元。圖／Valentino提供
Roman Stud Top Handle小型小羊皮大鉚釘提包，95,000元。圖／Valentino提供

今年早春，Valentino宣布女星Zendaya成為最新品牌代言人，當時形象廣告中揭露了一款全新的包款系列「Roman Stud」，將品牌標誌性的金屬鉚釘放大作為主角，增添更濃厚的霸氣感，推出至今更不斷有新的變化，樣式豐富。

除了最先推出的Roman Stud翻蓋包以及農曆年節主打的Roman Stud方盒狀晚宴包之外，今年春夏曝光度最高的就是Roman Stud Top Handle小羊皮大鉚釘提包了！這款包外型偏似水桶包，有兩種尺寸，最特別的是附仿古黃銅鉚釘裝飾皮革肩背帶，同樣運用了放大版的鉚釘，讓整體看來更強悍有型，另外還附一條金屬鍊帶背帶，可以替換使用。顏色除了黑、白經典色之外，也網羅了桃粉色、鮮黃色等適合春夏的色調。

品牌大使Zendaya在最新的形象照中也展示了Roman Stud Top Handle小羊皮大鉚釘提包的各種穿搭法，而舒淇、和女神卡卡近日也紛紛選擇以黑、白款式完整穿搭，簡約的look在鉚釘的點綴下又不失搶眼銳利感，可收可放的造型特質勢必會成為今年的話題包款之一。

品牌大使Zendaya在最新的形象照中也展示了Roman Stud Top Handle小羊皮大鉚釘提包的各種穿搭法。圖／摘自IG
品牌大使Zendaya在最新的形象照中也展示了Roman Stud Top Handle小羊皮大鉚釘提包的各種穿搭法。圖／摘自IG
Roman Stud Top Handle小羊皮大鉚釘提包，11萬500元。圖／Valentino提供
Roman Stud Top Handle小羊皮大鉚釘提包，11萬500元。圖／Valentino提供
Roman Stud Top Handle小型小羊皮大鉚釘提包，95,000元。圖／Valentino提供
Roman Stud Top Handle小型小羊皮大鉚釘提包，95,000元。圖／Valentino提供
Roman Stud Top Handle小型小羊皮大鉚釘提包，95,000元。圖／Valentino提供
Roman Stud Top Handle小型小羊皮大鉚釘提包，95,000元。圖／Valentino提供
舒淇拎Roman Stud Top Handle小型小羊皮大鉚釘提包。圖／摘自IG
舒淇拎Roman Stud Top Handle小型小羊皮大鉚釘提包。圖／摘自IG
Roman Stud Top Handle小羊皮大鉚釘提包，11萬500元。圖／Valentino提供
Roman Stud Top Handle小羊皮大鉚釘提包，11萬500元。圖／Valentino提供
Roman Stud Top Handle小型小羊皮大鉚釘提包，95,000元。圖／Valentino提供
Roman Stud Top Handle小型小羊皮大鉚釘提包，95,000元。圖／Valentino提供
女神卡卡背Roman Stud Top Handle小型小羊皮大鉚釘提包。圖／摘自IG
女神卡卡背Roman Stud Top Handle小型小羊皮大鉚釘提包。圖／摘自IG
Roman Stud系列包款目前曝光度最高的就是Roman Stud Top Handle小羊皮大鉚釘提包。圖／Valentino提供、摘自IG
Roman Stud系列包款目前曝光度最高的就是Roman Stud Top Handle小羊皮大鉚釘提包。圖／Valentino提供、摘自IG
品牌大使Zendaya在最新的形象照中也展示了Roman Stud Top Handle小羊皮大鉚釘提包的各種穿搭法。圖／摘自IG
品牌大使Zendaya在最新的形象照中也展示了Roman Stud Top Handle小羊皮大鉚釘提包的各種穿搭法。圖／摘自IG

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