舒淇、女神卡卡都在背 Valentino鉚釘水桶包可愛又霸氣

今年早春，Valentino宣布女星Zendaya成為最新品牌代言人，當時形象廣告中揭露了一款全新的包款系列「Roman Stud」，將品牌標誌性的金屬鉚釘放大作為主角，增添更濃厚的霸氣感，推出至今更不斷有新的變化，樣式豐富。

除了最先推出的Roman Stud翻蓋包以及農曆年節主打的Roman Stud方盒狀晚宴包之外，今年春夏曝光度最高的就是Roman Stud Top Handle小羊皮大鉚釘提包了！這款包外型偏似水桶包，有兩種尺寸，最特別的是附仿古黃銅鉚釘裝飾皮革肩背帶，同樣運用了放大版的鉚釘，讓整體看來更強悍有型，另外還附一條金屬鍊帶背帶，可以替換使用。顏色除了黑、白經典色之外，也網羅了桃粉色、鮮黃色等適合春夏的色調。