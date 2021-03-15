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藝術跨界ZENITH x PANTONE 七彩魔幻漸層金屬光限量表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
DEFY 21 FELIPE PANTONE表，表盒造型來自書籍，封面圖案由藝術家特別創作。圖／ZENITH提供
DEFY 21 FELIPE PANTONE表，表盒造型來自書籍，封面圖案由藝術家特別創作。圖／ZENITH提供

瑞士製表品牌真力時（ZENITH）向來以專業、精準的製表聞名全球，El Primero計時機芯更是品牌最著名的作品。而持續追求創新的真力時，首次與當代藝術家合作，由全球藝界備受矚目的阿根廷裔西班牙籍藝術家費利佩潘通（Felipe Pantone）以別具個人風格的絢麗色彩重新詮釋精確至1/100秒的DEFY 21計時腕表。限量100枚的作品將於3月15日起於全球真力時專賣店和線上平台發售。

費利佩潘通的作品辨識度高、不時引起熱議。真力時留意到這位具有特色的當代藝術家，雙方自2020年展開合作。首先是將表廠主建築牆面當作畫布，讓這位當代藝術家自由施展藝術才華，揮灑創意。如今更近一步請費利佩潘通重新構思真力時迄今最進化的計時腕表，表達其「視覺色譜概念」。

而為能忠實體現費利佩潘通作品特色的彩色表橋，表橋上的塗層運用干擾色原理，折射出閃耀金屬光澤的漸層虹彩色調，真力時經歷數月時間嘗試，並與專家合作。DEFY 21 Felipe Pantone腕表也是第一款運用矽微粒三維立體PVD創新鍍層的腕表，這種機芯表面處理會產生完美過渡的全色譜效果，而且儘管採用標準流程，每枚腕錶都會略有色差，因而成為獨一無二的藝術品。尤其特別的是，中置時針和分針亦非比尋常特別製作成扭曲造型，猶如經常出現在藝術家作品中的閃電圖樣， 並以與機芯表橋相同的先進工藝，塗覆漸層虹彩鍍層。

黑白相間條紋營造的起伏波紋視覺效果，也是費利佩潘通作品中反覆出現的主題。此次特別採用微繪手法、運用精密雷射雕刻與精準的上漆工藝，再現於 DEFY 21 Felipe Pantone腕表的頂部表橋和部分表盤上，營造靈動流暢的視覺幻象。黑色陶瓷表殼四角雕刻「FP#1」字樣，意為「Felipe Pantone El Primero」，表圈上並鐫刻網格圖案，配襯黑色凹凸紋理橡膠表帶。腕表並附上第二條橡膠表帶，其中央鑲片可根據光線角度，折射從深灰色到色譜中所有色彩的閃光。造型表盒靈感來自書籍，封面為藝術家特別設計的微繪作品，並搭配簽名證書。

DEFY 21 FELIPE PANTONE表，自3月15日起於全球真力時專賣店和線上平台發售，限量100只。圖／ZENITH提供
DEFY 21 FELIPE PANTONE表，自3月15日起於全球真力時專賣店和線上平台發售，限量100只。圖／ZENITH提供
DEFY 21 FELIPE PANTONE表，表橋上的塗層運用干擾色原理，折射出閃耀金屬光澤的漸層虹彩色調。圖／ZENITH提供
DEFY 21 FELIPE PANTONE表，表橋上的塗層運用干擾色原理，折射出閃耀金屬光澤的漸層虹彩色調。圖／ZENITH提供
DEFY 21 FELIPE PANTONE表，自3月15日起於全球真力時專賣店和線上平台發售，限量100只。圖／ZENITH提供
DEFY 21 FELIPE PANTONE表，自3月15日起於全球真力時專賣店和線上平台發售，限量100只。圖／ZENITH提供

藝術家 腕表

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