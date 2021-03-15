用瑞典莓酒桶陳釀 麥格瑞季節限量酒款秋獵月底登場

來自瑞典的麥格瑞（Mackmyra）威士忌，即將在月底推出在瑞典莓酒桶中完成陳釀的季節限量酒款秋獵（Jaktlycka），帶來北歐森林中迷人的秋天豐收慶典。

秋獵先在瑞典和美國橡木桶中熟成，並在曾裝有Grythyttan的瑞典莓酒桶與煙燻風味橡木桶中短暫陳釀，使其酒體更加具有深度，是一款富有表現力的威士忌。

由於秋獵在曾裝有Grythyttan的瑞典莓酒桶中陳釀，因此富有迷人的藍莓和越橘風味，並散發出乾果、漿果、辛香料、葡萄乾和香草的香氣。口感帶有滑順的奶油質地，並具有水梨、葡萄乾、薑和香草氣息，尾韻帶著葡萄乾的溫暖氣息。

位於瑞典的麥格瑞蒸餾廠創立於1999年，是全球最先進的威士忌蒸餾廠之一，於2021年再次榮獲全球最佳蒸餾廠殊榮。麥格瑞於2011年啟用全球首間環保智能垂直式威士忌蒸餾廠，建築高35公尺，在威士忌釀造過程中，能夠充分利用重力設計建築節省能源。

麥格瑞所使用的大麥，來自於瑞典自家農場，並在在瑞典西南部Halmstad的Viking Malt廠進行發麥，以降低原料里程。蒸餾廠的鍋爐則選擇以生物質能顆粒為環保燃料，每批釀造後產生的廢熱水，都還能回流鍋爐回收再利用，戮力實踐「綠色釀酒」理想。 位於瑞典的麥格瑞蒸餾廠，建築高35公尺，是全球第一家環保智能垂直式威士忌蒸餾廠。圖／麥格瑞提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康