限量1888個！老協珍2款「Hello Kitty牛奶鍋」超萌亮相

繼去年推出櫻花季牛奶鍋後，「老協珍」今年再度與三麗鷗合作，以日櫻、櫻雨景緻為主題，全新推出2款「Hello Kitty造型牛奶鍋」，並且搭配不同的熬湯麵、熬湯粥，讓Kitty粉絲可以收藏回家、享美味。預計將於3月18日起開始販售，每款各限量1,888組。

每年3月至5月是賞櫻旺季，儘管今年因疫情因素無法出國，但仍然不減民眾賞櫻的興致，全台各個賞櫻勝地仍有絡繹不絕的人潮。今年老協珍所推出的「夢幻賞櫻季」主題，即是以粉嫩的「日櫻」以及浪漫的「櫻雨」為元素，打造出2款小巧實用的Hello Kitty造型牛奶鍋。日櫻款使用粉櫻色系為主，還可見到Kitty眨眼的俏皮笑臉；至於櫻雨款則是以粉嫩的藍綠色為主配色，突顯出櫻花的動感輪廓。兩款也都可以見到立體生動的Hello Kitty圖案。

除了外型可愛之外，日櫻款牛奶鍋搭配了「熬湯麵」，以讚岐烏龍麵與自製高湯，帶來香醇的滋味，適合3人共享，每款849元。櫻雨款牛奶則是搭配了「熬湯粥」，使用了老母雞、瘦肉、高麗菜與台灣米共同熬煮而成，有著滑順綿密的風味，同樣為3人份，每款849元。自3月18日上午11:00開賣，各限量1,888組。