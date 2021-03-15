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芋頭控、花生控一次滿足！OKmart再攜手「岩島成」推邪惡系新品

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
岩島成花生口味麵包，售價35元。圖／OKmart提供
岩島成花生口味麵包，售價35元。圖／OKmart提供

台灣烘焙市場1年約有800億產值從早餐下午茶、放學點心，一整天都可以有麵包出場的機會，也讓超商近年皆致力開發各類烘焙產品搶攻商機。

OKmart去年首度攜手日系烘焙品牌「岩島成」推出多款鬆軟美味的包餡麵包和吐司搶市，其中日式風味的奶酥麵包及紅豆麻糬麵包大受民眾歡迎，湯種吐司也是許多民眾回購熱門商品。這次宣布即日起再推出聯名新款「岩島成花生口味麵包」，採用岩島成湯種麵糰，再包進濃郁香醇、帶有顆粒口感的花生醬，既經典又邪惡的魅力，讓熱愛花生醬的民眾難以抗拒。

而除了日式聯名外，OKmart也不忘台灣本土味，另推出嚴選大甲芋頭的「菠蘿香芋」麵包，內餡芋泥嚴選品質穩定、口感綿密鬆軟的台灣大甲芋頭，再搭配酥脆香甜的菠蘿外皮，一口咬下口感超豐富，是繼先前推出的「芋頭流沙麵包」、「芋頭肉鬆麵包」2款熱銷甜鹹麵包後，最佳的芋頭系生力軍。OKmart預估，這2款新品的加入預期能帶動門市麵包2成的業績成長。

OKmart再度攜手「岩島成」推出聯名新款花生口味麵包，同步上架「菠蘿香芋」麵包，搶攻花生控、芋頭控味蕾。圖／OKmart提供
OKmart再度攜手「岩島成」推出聯名新款花生口味麵包，同步上架「菠蘿香芋」麵包，搶攻花生控、芋頭控味蕾。圖／OKmart提供
菠蘿香芋麵包，售價35元。圖／OKmart提供
菠蘿香芋麵包，售價35元。圖／OKmart提供

早餐 超商 下午茶

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