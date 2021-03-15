麗寶熱氣球夢想節線上開放購票 繫留升空每人600元

麗寶樂園渡假區下月2日到11日將舉辦「麗寶熱氣球夢想節」，每天開放可搭乘繫留升空人數有限，即日起官網開放遊客預購熱氣球繫留套票、住房專案；第三屆麗寶小小藝術家繪畫比賽活動徵件開跑，以熱氣球夢想節為題，最大獎將招待水陸雙樂園一整年免費玩。

麗寶熱氣球夢想節將在緊鄰麗寶Outlet Mall二期的落羽松大草原登場，遊客進場需付入場清潔費100元，搭乘繫留升空一次收費600(不含入場清潔費)，繫留升空共有兩場次，早上6點到8點、下午場4點15分到6點15分，身高110公分以上才可搭乘，因活動受天氣條件影響，只開放上午場接受官網預定，下午場須由專業人員當日評估可搭乘人數才開放現場購票。

麗寶樂園渡假區表示，希望讓台灣西部也能有具規模的熱氣球活動，舉辦這次的熱氣球夢想節，為感謝遊客響應，每人只要付100入場清潔費，就送麗寶樂園門票、天空之夢摩天輪門票、麗寶國際賽車場卡丁車、麗寶福容大飯店餐飲或SPA四種消費各100元抵用券；麗寶Outlet Mall 3月27日到4月11日全館當日消費累積滿3千送熱氣球入場券，滿2萬元贈熱氣球繫留體驗券。

第三屆小小藝術家繪畫比賽徵件自即日起至4月15日，參加對象為全台幼稚園、國小學生，小朋友發揮想像力，以「熱氣球夢想節」為主軸，結合天空之夢摩天輪，用繽紛色彩繪畫出心中模樣，前100名完成報名繳件者將獲得神秘小禮物，得獎者將有機會獲得水陸樂園雙園擇一門票、摩天輪搭乘券等，最大獎可免費玩水陸雙樂園一整年，更多訊息可至官網查詢，或撥 (04)2558-2459。