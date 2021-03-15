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鳳梨之亂！產期未到搶外銷 農糧署今邀集業者開會

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會農糧署今邀集外銷業者、貿易商、合作社場召開「110年台灣鳳梨海外拓銷獎勵計畫作業規範說明會」，希望貿易商、合作社都能夠顧品質、遵守相關作業規範。本報資料照片
農委會農糧署今邀集外銷業者、貿易商、合作社場召開「110年台灣鳳梨海外拓銷獎勵計畫作業規範說明會」，希望貿易商、合作社都能夠顧品質、遵守相關作業規範。本報資料照片

中國大陸3月1日起，禁止台灣鳳梨外銷大陸，海內外吃起「自由鳳梨」，但真正鳳梨產季未到，不僅國內鳳梨價格高漲、品質不一；海外拓銷遭貿易商投訴削價競爭、亂了原本海外市場。農委會農糧署今邀集外銷業者、貿易商、合作社場召開「110年台灣鳳梨海外拓銷獎勵計畫作業規範說明會」，希望業者外銷都能夠顧好台灣鳳梨的品質、遵守相關作業規範。

日本市場為例，學者與貿易商不斷提醒，現階段台灣鳳梨在日本市場價格紊亂，每一個從298日圓到598日圓都有，不僅削價競爭，金鑽鳳梨在日本超市的價格，幾乎與日本從菲律賓進口鳳梨差不多，但其實過去，台灣鳳梨的價格，比起菲律賓鳳梨多出100至300日圓不等；且由於還沒有到台灣鳳梨盛產期，因此出現需求大於供給、調不到鳳梨的困境，嚴重打擊當地正常農產貿易。

為了賣鳳梨，農委會推出鳳梨各種拓銷補貼專案，其中運費補助，以去澳洲空運每公斤補助105元最高額、海運23元；中東海空運每公斤補助15元；其他地區海空運每公斤12元；單一業者外銷累計達100公噸以上，每公斤補助2元；要賣到東京奧運、複合TGAP plus認證，也可獲得每公斤2元獎勵金。

後來從海外傳回台灣鳳梨削價競爭，打壞原有外銷市場，農委會則發文要求業者，外銷鳳梨收購價要每公斤平均批發價21元以上、外銷6公噸才能獲補助，希望遏止歪風；這些原則、以及補助內容在會議中跟外銷業者、合作社場說明。

轄區占全台鳳梨八成的農糧署南區分署長羅正宗表示，鳳梨在四月中旬以後產量比較高，必須要給生產者有概念，因應這次中國大陸暫時禁止台灣鳳梨外銷大陸，政府會保證外銷價格，但大家不能因為現階段需求多、需求大就青採；因此需要保持最佳的鳳梨品質，外銷出去也讓海外消費者銷售到台灣鳳梨的高品質，未來外銷市場才會穩定。

羅正宗表示，鳳梨最近要開始外銷，水果外銷會有技術服務團支援，會在各產區做一些輔導工作，提供大專院校專家、改良場所的研究人員下鄉輔導；當初沒有如芒果外銷供果園一般，做鳳梨的外銷供果園，但有鳳梨有用產區作為外銷外銷供貨使用，針對這些特別的鳳梨區域，農糧署會加強輔導，現階段透過合作社場合作供貨取貨的鳳梨，約有500公頃左右。

鳳梨 日本 農委會

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