姓名有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」 吃壽司郎 同音5折、同字「全桌免費」

近年台灣餐飲業經常玩起「諧音哏」，而來自日本的連鎖迴轉壽司「壽司郎」也宣佈，自3月17日起，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音者，即可以享5折起的用餐優惠；若是同音同字者，更可以直接「全桌免費」。

在日本擁有超過500間店舖的「壽司郎」，業績已經連續多年蟬聯日本迴轉壽司品牌之冠，因此被譽為「日本第一迴轉壽司」。2018年6月，壽司郎首度登台，在台北火車站商圈開設了台灣一號店，目前在台北、新北、新竹、台中、台南、高雄等城市均有分店。

自3月17日至3月18日期間，壽司郎限時推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，至全台壽司郎櫃位用餐，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音字者，同音1個字全桌享9折，同音2個字全桌享5折，若是2字同音同字，則可享「全桌免費」（每桌上限6人），結帳時須出示證件。

除了尋人活動之外，壽司郎還推出「鮭魚3貫」、「蕃茄羅勒生鮭2貫」等對應壽司，每盤60元。同時壽司郎也即將首度進駐桃園，開設桃園國際路店，目前已經進入人才招募狀態，屆時將可提供桃園居民更方便的用餐選擇。