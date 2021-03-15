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IKEA敦北店熄燈出清 展示間搬回家最低只要6千8！

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
HAUGA書桌/工作桌，售價2,190元。圖／IKEA提供
HAUGA書桌/工作桌，售價2,190元。圖／IKEA提供

IKEA敦北店宣布4月26日即將熄燈，許多粉絲關注是否會有出清優惠？IKEA表示，即日起到4月26日，推出最後出清三重好康優惠，精選商品最低3折起，同時還推出期間限定餐點「常常(腸腸)懷念餐」，並設置時光走廊，要讓消費者購物時也能一同細數敦北店23年來的回憶故事。

IKEA敦北店自1998年開幕，不僅是民眾尋找居家布置解決方案的好去處，更是許多人一部分的青春回憶，當品牌在粉絲團公布熄燈消息後，不少網友留言緬懷，有的人當初跟另一半在此約會，也有人提及每逢演唱會必來敦北店，雖然敦北店面積小，但恐怕卻是承載最多台北人生活回憶的所在。

IKEA表示，敦北店將打造時光走廊，細數23年來的故事，並公開專屬敦北店的精采故事，像是從IKEA敦北店所售出的BÄSTIS毛絮黏把，總數已經超過地球的直徑的長度，2020年一年在IKEA敦北店賣出的BLÅHAJ鯊魚玩偶數量更是可以坐滿一個台北小巨蛋，現場還重現IKEA型錄封面，讓每一個人都能成為IKEA型錄的封面人物。

此外，3月15日起至４月26日展開最後出清，祭出三重好康優惠，像是店內展示間一口價，全面4折起，最低只要6,800元；自3月21日晚間起，每周於IKEA敦北店臉書粉絲團公告優惠展示品項，祭出超低折扣；另精選百樣最受消費者歡迎的產品，最低3折起出清，售完為止。宜家卡卡友獨享優惠也再加碼，於4月1日到4月26日期間，購買家具、家飾單筆消費滿1,000元，即可獲得100元抵用券一張，送完為止。

至於許多人最愛的餐點部分，也推出期間限定餐點「常常(腸腸)懷念餐」，以兩種不同口味的香腸，搭配薯泥、酸菜、薯條以及飲料，單點原價120元，若購買200元(含)以上的主餐，還可以88元的優惠價加購。另外，活動期間至瑞典餐廳消費滿388元，就有機會獲得瑞典餐廳與瑞典超市各50元抵用券一張。

STOCKHOLM三人座沙發，售價49,900元。圖／IKEA提供
STOCKHOLM三人座沙發，售價49,900元。圖／IKEA提供
IKEA敦北店4月26日即將熄燈。圖／IKEA提供
IKEA敦北店4月26日即將熄燈。圖／IKEA提供
IKEA敦北店打造時光走廊，細數23年來的故事。圖／IKEA提供
IKEA敦北店打造時光走廊，細數23年來的故事。圖／IKEA提供
IKEA敦北店特別推出期間限定餐點「常常（腸腸）懷念餐」。圖／IKEA提供
IKEA敦北店特別推出期間限定餐點「常常（腸腸）懷念餐」。圖／IKEA提供

IKEA 瑞典

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