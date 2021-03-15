DEBEERS、PANDORA續與聯合國合作 支持弱勢女性和孩童

許多時尚精品長期投入慈善，透過與國際性的組織合作，以實際的行動支持弱勢。以串飾聞名全球的丹麥飾品Pandora為了促進全球弱勢兒童福祉，2019年開始與聯合國兒童基金會（UNICEF）展開全球合作，協助基金會為超過1,000萬名兒童和青少年爭取教育機會、自我表達和未來求職等相關輔助。自2017年開始與聯合國婦女署合作的De Beers集團，以鑽石聞名全球，日前宣布延長合作，除了加入新成立的「HeForShe」（他為她） 聯盟外，並承諾增加技術和管理層的女性比例、致力在2030年前達到男女僱員比例均衡。

目前全球15至24歲人口中，有22%未就業、未就學亦未接受職業訓練，其中68%為女童和青少女。Pandora自2019年起透過「Pandora for UNICEF」計畫，聲援聯合國兒童基金會，以確保每個孩子不只擁有生存的權利，亦期望讓更多人能接受教育。例如在中美洲瓜地馬拉的「捕夢網」（Dreamcatcher）計畫，規畫以「UPSHIFT」發展形式為方向，幫助原住民和偏鄉地區的弱勢青少年重返校園並培養未來發展所需的技能，內容包含安排學生接受中等教育與校外實習等。為力挺兒童與年輕世代擁抱夢想與希望，Pandora也以捕夢網為概念推出限定版串飾「夢想天藍捕夢網限量版串飾」，凡自即日起至2021年6月4日止，每售出一顆Pandora for UNICEF，Pandora 將會捐出15歐元善款，支持聯合國兒童基金會促進兒童福祉的工作。