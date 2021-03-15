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香奈兒傳奇N°5優雅一世紀 55.55克拉鑽石項鍊永恆紀念

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
鑲嵌55.55克拉鑽石及5顆梨形切割鑽石前，工匠為55.55項鍊進行最終調整。
鑲嵌55.55克拉鑽石及5顆梨形切割鑽石前，工匠為55.55項鍊進行最終調整。

專訪香奈兒腕表暨珠寶部總裁Frédéric Grangié

1921年，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）與恩尼斯鮑（Ernest Beaux）一起構思了第一款「富女人味的女性香水」，絕對的現代性、瓶身純粹設計和命名的奧秘，N°5成為革命性的傳奇。

1932年，嘉柏麗香奈兒打破法國頂級珠寶界常規，推出以鉑金鑲嵌鑽石的「Bijoux de Diamants鑽石珠寶」系列，不只作品本身顛覆、啟發創新的配戴方式，一位女性以時裝設計師之姿進入芳登廣場（Place Vendôme）、驚動以男性為主的保守珠寶圈，引領珠寶進入全新賞析魅力角度。

2021年，為歡慶N°5香水誕生100周年，CHANEL珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau傾力構思N°5系列，以總數高達123件的頂級珠寶，展現香水各種層面，成為有史以來第一個向香水致敬的頂級珠寶系列。其中，55.55項鍊 – 鑲嵌和諧的祖母綠形切割、D色無瑕、55.55克拉主鑽 – 是體現N°5香水傳奇性、以及「Bijoux de Diamants鑽石珠寶」革命性的集大成之作。「不論具象還是抽象，55.55 項鍊可說是系列精神的化身，其超越了風格與設計層次，為N°5香水精神與精湛珠寶工藝的結晶。」香奈兒腕表暨珠寶部總裁 Frédéric Grangié在訪問中表示。

從鑽石原石切割開始 「創作永遠都會是品牌的精髓」

「這是前所未有的手法。」Patrice Leguéreau說，品牌透過訂製方式形塑出55.55克拉寶石的璀璨綻放。總裁Frédéric Grangié更進一步指出，所謂訂製，就是從尚未切割的鑽石開始著手，彷彿這顆主鑽就是為了這件作品而生：「從原石開始，並非是為了製作出最大顆的鑽石，而是要完美取得55.55克拉八角形鑽石，」這作法不僅體現香奈兒在創作及技術層面對完美及精確的堅持，「同時能與世界上最知名的香水產生連結。如此創舉，唯有香奈兒才得以成就此不凡之作。」

「這條項鍊背後是一段歷時逾兩年的冒險之旅，其中有三段回憶最令我印象深刻。首先，是創意工作室總監Patrice Leguéreau向我展示設計圖的那一刻，等於朝夢想成真邁出第一步。再來是看見原石，和我們決定將其切割為意義獨具的55.55克拉之際，」Frédéric Grangié全程親力參與，「還有兩年後，親眼見到成品的激動時刻。」

「香水瓶蓋及瓶身的輪廓，幸運數字5造型的扣環元素，串聯逐一切割，不同形狀如瀑布般的梨形切割鑽石，用來象徵香水的濃郁香氛，組成此於各面向皆為獨一無二之作。」Frédéric Grangié說，「向嘉柏麗香奈兒的出眾才華與大膽遠見致敬，是香奈兒不變的目標。創作永遠都會是品牌的精髓，而這款項鍊就是最佳例證。」

一抹香的123個面向 「一切始於設計」

整個N°5系列豐富程度前所未見，Frédéric Grangié解釋，是希望藉由包含55.55項鍊在內的全新123件頂級珠寶之作，體現這從1921年N°5香水誕生、到1932年嘉柏麗香奈兒跨足珠寶創作，這段展現大膽精神與卓越遠見的品牌歷史：「就件數而言，為我們史上最多創作：從瓶身、香氣的釋放到瓶蓋，以及代表性的數字和花卉原料，這123件作品將N°5香水的各種面貌與構成元素細膩轉化並重現。舉例來說，這些珍貴寶石以不同的黃色、琥珀色與粉色調，組合交織出N°5香水的璀璨色澤。」

這些手法，在香奈兒頂級珠寶中，是前所未有的。這是否也意味著，香奈兒頂級珠寶即將進入新的時代？「我認為嘉柏麗香奈兒留存給我們的一切，至今仍引起許多共鳴。我們忠於品牌傳統，但也發揮不受限的創意想像，致力注入新意以及前瞻視野。因為一切還是都要回歸創作本身。」Frédéric Grangié說，嘉柏麗香奈兒於1932年首次提出的珠寶設計理念，至今不曾改變：「一切始於設計、始於在腦中構思一件珠寶和未來將配戴它的女性。」

回顧全球一起度過艱辛的2020年，身為總裁的他也特地感謝所有相關的工作人員，並表示危機就是轉機，疫情「促使品牌重新思考並增加靈活因應的能力，以拉近與客戶的距離。」至於這條意義非凡、承先啟後的N°5系列55.55項鍊，他表示，將不對外販售，「會和其他典藏品一樣收藏在芳登廣場18號旗艦店（18 Place Vendôme），永遠成為香奈兒高級珠寶史上此一篇章的見證。」

關於N°5系列頂級珠寶的5個關鍵字

對香奈兒腕表暨珠寶部總裁Frédéric Grangié而言，關鍵字第一個就是香奈兒（CHANEL），「因為唯有香奈兒才能打造出向全球最知名香水致敬的頂級珠寶系列，」二是「創作（Creation），因為55.55項鍊和此系列充分體現香奈兒於頂級珠寶領域的獨特創作，」然後是「精湛工藝（Savoir-faire），我們的卓越創作取決於我們的精湛工藝，以及幸運符碼（Lucky charm），因為「5」是嘉柏麗香奈兒最鍾愛的數字，也是品牌的幸運符碼，而此系列和項鍊是對她充滿生命力的致敬。最後，我想引用嘉柏麗香奈兒1932 年的名言：『我的珠寶永遠和女性與她身上的服飾密不可分。（My jewelry never departs from the notion of the woman and her dress.）』」

N°5 瓶身多年來的演進。圖／香奈兒提供 CHANEL, Artistic Direction, Fragrance & Beauty © CHANEL
N°5 瓶身多年來的演進。圖／香奈兒提供 CHANEL, Artistic Direction, Fragrance & Beauty © CHANEL
55.55項鍊，白金與鑽石，鑲嵌一顆55.55克拉祖母綠形切割DFL Type IIa鑽石。圖／香奈兒提供
55.55項鍊，白金與鑽石，鑲嵌一顆55.55克拉祖母綠形切割DFL Type IIa鑽石。圖／香奈兒提供
55.55項鍊，白金與鑽石，鑲嵌一顆55.55克拉祖母綠形切割DFL Type IIa鑽石。圖／香奈兒提供
55.55項鍊，白金與鑽石，鑲嵌一顆55.55克拉祖母綠形切割DFL Type IIa鑽石。圖／香奈兒提供
N°5頂級珠寶系列中的55.55項鍊，在初期設計建構作品的量感及定位主石，為瓶身增添畫龍點睛之效果。圖／香奈兒提供
N°5頂級珠寶系列中的55.55項鍊，在初期設計建構作品的量感及定位主石，為瓶身增添畫龍點睛之效果。圖／香奈兒提供
嘉柏麗香奈兒拍攝N°5廣告François Kollar (1904–1979), Harper’s Bazaar, USA, 1937. 。圖／香奈兒提供 © Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais / François Kollar
嘉柏麗香奈兒拍攝N°5廣告François Kollar (1904–1979), Harper’s Bazaar, USA, 1937. 。圖／香奈兒提供 © Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais / François Kollar
工匠為55.55項鍊拋光整體結構。圖／香奈兒提供
工匠為55.55項鍊拋光整體結構。圖／香奈兒提供
55.55項鍊，白金與鑽石，鑲嵌一顆55.55克拉祖母綠形切割DFL Type IIa鑽石。圖／香奈兒提供
55.55項鍊，白金與鑽石，鑲嵌一顆55.55克拉祖母綠形切割DFL Type IIa鑽石。圖／香奈兒提供
55.55項鍊，白金與鑽石，鑲嵌一顆55.55克拉祖母綠形切割DFL Type IIa鑽石。圖／香奈兒提供
55.55項鍊，白金與鑽石，鑲嵌一顆55.55克拉祖母綠形切割DFL Type IIa鑽石。圖／香奈兒提供
香奈兒腕錶暨珠寶部總裁Frédéric Grangié。圖／香奈兒提供
香奈兒腕錶暨珠寶部總裁Frédéric Grangié。圖／香奈兒提供

珠寶 香奈兒 鑽石

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