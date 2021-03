香奈兒傳奇N°5優雅一世紀 55.55克拉鑽石項鍊永恆紀念

專訪香奈兒腕表暨珠寶部總裁Frédéric Grangié

1921年,嘉柏麗香奈兒(Gabrielle Chanel)與恩尼斯鮑(Ernest Beaux)一起構思了第一款「富女人味的女性香水」,絕對的現代性、瓶身純粹設計和命名的奧秘,N°5成為革命性的傳奇。

1932年,嘉柏麗香奈兒打破法國頂級珠寶界常規,推出以鉑金鑲嵌鑽石的「Bijoux de Diamants鑽石珠寶」系列,不只作品本身顛覆、啟發創新的配戴方式,一位女性以時裝設計師之姿進入芳登廣場(Place Vendôme)、驚動以男性為主的保守珠寶圈,引領珠寶進入全新賞析魅力角度。

2021年,為歡慶N°5香水誕生100周年,CHANEL珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau傾力構思N°5系列,以總數高達123件的頂級珠寶,展現香水各種層面,成為有史以來第一個向香水致敬的頂級珠寶系列。其中,55.55項鍊 – 鑲嵌和諧的祖母綠形切割、D色無瑕、55.55克拉主鑽 – 是體現N°5香水傳奇性、以及「Bijoux de Diamants鑽石珠寶」革命性的集大成之作。「不論具象還是抽象,55.55 項鍊可說是系列精神的化身,其超越了風格與設計層次,為N°5香水精神與精湛珠寶工藝的結晶。」香奈兒腕表暨珠寶部總裁 Frédéric Grangié在訪問中表示。

從鑽石原石切割開始 「創作永遠都會是品牌的精髓」

「這是前所未有的手法。」Patrice Leguéreau說,品牌透過訂製方式形塑出55.55克拉寶石的璀璨綻放。總裁Frédéric Grangié更進一步指出,所謂訂製,就是從尚未切割的鑽石開始著手,彷彿這顆主鑽就是為了這件作品而生:「從原石開始,並非是為了製作出最大顆的鑽石,而是要完美取得55.55克拉八角形鑽石,」這作法不僅體現香奈兒在創作及技術層面對完美及精確的堅持,「同時能與世界上最知名的香水產生連結。如此創舉,唯有香奈兒才得以成就此不凡之作。」

「這條項鍊背後是一段歷時逾兩年的冒險之旅,其中有三段回憶最令我印象深刻。首先,是創意工作室總監Patrice Leguéreau向我展示設計圖的那一刻,等於朝夢想成真邁出第一步。再來是看見原石,和我們決定將其切割為意義獨具的55.55克拉之際,」Frédéric Grangié全程親力參與,「還有兩年後,親眼見到成品的激動時刻。」

「香水瓶蓋及瓶身的輪廓,幸運數字5造型的扣環元素,串聯逐一切割,不同形狀如瀑布般的梨形切割鑽石,用來象徵香水的濃郁香氛,組成此於各面向皆為獨一無二之作。」Frédéric Grangié說,「向嘉柏麗香奈兒的出眾才華與大膽遠見致敬,是香奈兒不變的目標。創作永遠都會是品牌的精髓,而這款項鍊就是最佳例證。」

一抹香的123個面向 「一切始於設計」

整個N°5系列豐富程度前所未見,Frédéric Grangié解釋,是希望藉由包含55.55項鍊在內的全新123件頂級珠寶之作,體現這從1921年N°5香水誕生、到1932年嘉柏麗香奈兒跨足珠寶創作,這段展現大膽精神與卓越遠見的品牌歷史:「就件數而言,為我們史上最多創作:從瓶身、香氣的釋放到瓶蓋,以及代表性的數字和花卉原料,這123件作品將N°5香水的各種面貌與構成元素細膩轉化並重現。舉例來說,這些珍貴寶石以不同的黃色、琥珀色與粉色調,組合交織出N°5香水的璀璨色澤。」

這些手法,在香奈兒頂級珠寶中,是前所未有的。這是否也意味著,香奈兒頂級珠寶即將進入新的時代?「我認為嘉柏麗香奈兒留存給我們的一切,至今仍引起許多共鳴。我們忠於品牌傳統,但也發揮不受限的創意想像,致力注入新意以及前瞻視野。因為一切還是都要回歸創作本身。」Frédéric Grangié說,嘉柏麗香奈兒於1932年首次提出的珠寶設計理念,至今不曾改變:「一切始於設計、始於在腦中構思一件珠寶和未來將配戴它的女性。」

回顧全球一起度過艱辛的2020年,身為總裁的他也特地感謝所有相關的工作人員,並表示危機就是轉機,疫情「促使品牌重新思考並增加靈活因應的能力,以拉近與客戶的距離。」至於這條意義非凡、承先啟後的N°5系列55.55項鍊,他表示,將不對外販售,「會和其他典藏品一樣收藏在芳登廣場18號旗艦店(18 Place Vendôme),永遠成為香奈兒高級珠寶史上此一篇章的見證。」

關於N°5系列頂級珠寶的5個關鍵字