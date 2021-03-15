黑嘉嘉空靈降落「真實世界」 DOUCHANGLEE秋冬發表

夫妻檔設計師竇騰璜、張李玉菁創立的品牌DOUCHANGLEE於台北時裝周發表2021秋冬系列，以「真實世界」為題，表現真實與虛擬之間的多元共存、相互影響，加強對比元素，融合科技與天然的新一代混合面料，強調機能、可持續性，黑嘉嘉、李佳薇和名模邱馨惠都是看秀嘉賓。

設計師表示，會以「真實世界」為靈感是因為疫情之後將回復到真實的世界，但真實世界也有人為的虛擬成分、或想像空間、或自然景象，「因此包括大秀音樂都回到世紀初的感覺，引用古典元素，來表現這些衝突或融合；此外，經典復古圖案或英倫格紋，也搭襯亮眼的科技色彩，點綴大波浪、荷葉邊，帶來柔美的細節。」而在真實世界中，人們往往隱藏真實情緒，也成為秀上模特兒戴面具的初發想，設計師推薦裝飾荷葉邊的襯衫，是秋冬必備單品。