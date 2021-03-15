聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑嘉嘉空靈降落「真實世界」 DOUCHANGLEE秋冬發表
夫妻檔設計師竇騰璜、張李玉菁創立的品牌DOUCHANGLEE於台北時裝周發表2021秋冬系列，以「真實世界」為題，表現真實與虛擬之間的多元共存、相互影響，加強對比元素，融合科技與天然的新一代混合面料，強調機能、可持續性，黑嘉嘉、李佳薇和名模邱馨惠都是看秀嘉賓。
設計師表示，會以「真實世界」為靈感是因為疫情之後將回復到真實的世界，但真實世界也有人為的虛擬成分、或想像空間、或自然景象，「因此包括大秀音樂都回到世紀初的感覺，引用古典元素，來表現這些衝突或融合；此外，經典復古圖案或英倫格紋，也搭襯亮眼的科技色彩，點綴大波浪、荷葉邊，帶來柔美的細節。」而在真實世界中，人們往往隱藏真實情緒，也成為秀上模特兒戴面具的初發想，設計師推薦裝飾荷葉邊的襯衫，是秋冬必備單品。
時裝結合了美好年代的經典元素、手工刺繡編織技法、科技與自然混合的材料，產生協同效應或互補關係；而本次大秀也與運動品牌PUMA合作，搭配旗下Mirage鞋款為整體增添亮點，呼應服裝中復古經典的街頭元素，鞋面異材質拼接也展現都會運動風。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言