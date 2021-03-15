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黑嘉嘉空靈降落「真實世界」 DOUCHANGLEE秋冬發表

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
黑嘉嘉出席DOUCHANGLEE 2021秋冬大秀。圖／DOUCHANGLEE提供
黑嘉嘉出席DOUCHANGLEE 2021秋冬大秀。圖／DOUCHANGLEE提供

夫妻檔設計師竇騰璜、張李玉菁創立的品牌DOUCHANGLEE於台北時裝周發表2021秋冬系列，以「真實世界」為題，表現真實與虛擬之間的多元共存、相互影響，加強對比元素，融合科技與天然的新一代混合面料，強調機能、可持續性，黑嘉嘉、李佳薇和名模邱馨惠都是看秀嘉賓。

設計師表示，會以「真實世界」為靈感是因為疫情之後將回復到真實的世界，但真實世界也有人為的虛擬成分、或想像空間、或自然景象，「因此包括大秀音樂都回到世紀初的感覺，引用古典元素，來表現這些衝突或融合；此外，經典復古圖案或英倫格紋，也搭襯亮眼的科技色彩，點綴大波浪、荷葉邊，帶來柔美的細節。」而在真實世界中，人們往往隱藏真實情緒，也成為秀上模特兒戴面具的初發想，設計師推薦裝飾荷葉邊的襯衫，是秋冬必備單品。

時裝結合了美好年代的經典元素、手工刺繡編織技法、科技與自然混合的材料，產生協同效應或互補關係；而本次大秀也與運動品牌PUMA合作，搭配旗下Mirage鞋款為整體增添亮點，呼應服裝中復古經典的街頭元素，鞋面異材質拼接也展現都會運動風。

圍棋女神黑嘉嘉身穿白色及地洋裝優雅出席DOUCHANGLEE 2021秋冬大秀。圖／DOUCHANGLEE提供
圍棋女神黑嘉嘉身穿白色及地洋裝優雅出席DOUCHANGLEE 2021秋冬大秀。圖／DOUCHANGLEE提供
經典復古圖案也是DOUCHANGLEE秋冬表現真實世界的元素之一。圖／DOUCHANGLEE提供
經典復古圖案也是DOUCHANGLEE秋冬表現真實世界的元素之一。圖／DOUCHANGLEE提供
鐵肺女王李佳薇身著青草綠色肩線剪接廓形襯衫，搭襯腰帶錐形褲。圖／DOUCHANGLEE提供
鐵肺女王李佳薇身著青草綠色肩線剪接廓形襯衫，搭襯腰帶錐形褲。圖／DOUCHANGLEE提供
秋冬服裝以荷葉邊作為細節裝飾，也運用了以往較少見的鮮豔色彩。圖／DOUCHANGLEE提供
秋冬服裝以荷葉邊作為細節裝飾，也運用了以往較少見的鮮豔色彩。圖／DOUCHANGLEE提供
荷葉邊襯衫是設計師推薦的秋冬必備單品。圖／DOUCHANGLEE提供
荷葉邊襯衫是設計師推薦的秋冬必備單品。圖／DOUCHANGLEE提供
經典英倫格紋也是DOUCHANGLEE 2021秋冬大秀的設計元素之一。圖／DOUCHANGLEE提供
經典英倫格紋也是DOUCHANGLEE 2021秋冬大秀的設計元素之一。圖／DOUCHANGLEE提供
人們往往在真實世界中隱藏真實情緒，成為秀上模特兒戴面具的發想。圖／DOUCHANGLEE提供
人們往往在真實世界中隱藏真實情緒，成為秀上模特兒戴面具的發想。圖／DOUCHANGLEE提供
名模邱馨慧全是領口抽縐空氣袖上衣，搭配充滿異國風情的綁帶闊腿褲。圖／DOUCHANGLEE提供
名模邱馨慧全是領口抽縐空氣袖上衣，搭配充滿異國風情的綁帶闊腿褲。圖／DOUCHANGLEE提供

品牌 疫情

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