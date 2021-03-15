聽新聞
test
0:00 / 0:00

天橋上看時裝秀 #DAMUR搶紅綠燈秒差 展演再生時裝

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
#DAMUR品牌秀的願景，是解決舊衣過剩的問題。圖／#DAMUR提供
#DAMUR品牌秀的願景，是解決舊衣過剩的問題。圖／#DAMUR提供

在台北時裝周期間，#DAMUR品牌快閃秀在基隆路、信義路口舉行，以紅燈的交通暫停330秒將斑馬線變為時尚伸展台，並邀請到ØZI、JADE樂團現場演出，以「#kiosk永續再生潮流時裝」系列攻占街頭。

品牌的大型26噸歐翼車進場後，兩翼及尾門全開，在3段快閃表演、各110秒的紅燈時間，於斑馬線上展出本季時裝，看秀嘉賓則站在天橋上俯瞰全景，剛好停在紅燈第一排的汽機車駕駛人和乘客，則成為看秀的超級VIP，近距離觀賞演出。從柏林到台北，#DAMUR品牌旅德設計師黃世舜飛行了21小時，再經過15天自主隔離及7天自主管理，第三度登上台北時裝周，他表示，「選在戶外的原因是我們的生活無法被數位化完全取代，因此把數位再拉回現實，對這場時裝秀的時間來說，基隆路信義路口是線上的表演，在離線後，它就是我們日常會經過的十字路熟悉景象。」

黃世舜以再生（upcycle）為理念將蒐集自柏林的200件衣服拆解，透過設計團隊多次實驗後的再生20%、30%與50%的製程與縫製，把它們拼接裁剪成布料，再透過設計轉換為全新的服裝，也就是經歷了衣服變成布料再變成衣服的翻轉歷程，他表示，「材質會被取代，賣的是創意，也考驗消費者願不願意花錢買這樣的設計。」而#DAMUR參與本屆台北時裝周開幕永續時尚秀，解決了隔離衣的問題，在品牌秀中，則是解決舊衣過剩的問題，「第一代隔離衣是為了穿去搭飛機，歸功於台灣優秀的紡織廠，第二代隔離衣已經進化，可機洗，且具有隔離衣的功能、時尚的樣貌與保暖的實用。」

#DAMUR設計師黃世舜以再生為理念創作2021秋冬系列。圖／#DAMUR提供
#DAMUR設計師黃世舜以再生為理念創作2021秋冬系列。圖／#DAMUR提供
ØZI開唱是#DAMUR「#kiosk永續再生潮流時裝」的表演項目。圖／#DAMUR提供
ØZI開唱是#DAMUR「#kiosk永續再生潮流時裝」的表演項目。圖／#DAMUR提供
#DAMUR出動歐翼車在信義區街頭舉辦快閃秀。圖／#DAMUR提供
#DAMUR出動歐翼車在信義區街頭舉辦快閃秀。圖／#DAMUR提供
「#kiosk永續再生潮流時裝」的布料源頭來自品牌於柏林回收的200件舊衣。圖／#DAMUR提供
「#kiosk永續再生潮流時裝」的布料源頭來自品牌於柏林回收的200件舊衣。圖／#DAMUR提供
ØZI是#DAMUR秋冬大秀的嘉賓。圖／#DAMUR提供
ØZI是#DAMUR秋冬大秀的嘉賓。圖／#DAMUR提供
#DAMUR在信義區街頭舉辦快閃秀，邀請JADE樂團現場。圖／#DAMUR提供
#DAMUR在信義區街頭舉辦快閃秀，邀請JADE樂團現場。圖／#DAMUR提供

品牌

延伸閱讀

瘋狂尋找建中失蹤兒 「天橋」孫淑媚趴聞小便斗崩潰

天橋上的魔術師「割GG換機機」竟來自編劇真實故事

夏姿秋冬時裝登場 在神秘的「觀音山蓄水池」華麗展演

「天橋」中華商場迎來女神 回憶殺金曲助收視衝新高

相關新聞

IKEA敦北店吹熄燈號 深夜施工張貼「閉館出清3折起」

IKEA敦北店稍早透過臉書宣布，即將在4月26日吹熄燈號，消息一出，除讓粉絲感到不捨，也有不少人留言詢問是否會有出清優惠...

天橋上看時裝秀 #DAMUR搶紅綠燈秒差 展演再生時裝

在台北時裝周期間，#DAMUR品牌快閃秀在基隆路、信義路口舉行，以紅燈的交通暫停330秒將斑馬線變為時尚伸展台，並邀請到...

星野虹夕諾雅 頂級奢華假期

聯合報系有行旅企畫的「星野虹夕諾雅頂級奢華度假villa」三天二夜旅程，將帶領旅人透過在地體驗傳遞人文與土地價值。

「掰了！我的青春回憶」 IKEA敦北店宣布4月26日熄燈

瑞典居家連鎖賣場IKEA目前在台灣最資深的敦北店，稍早透過臉書宣布，即將在4月26日吹熄燈號，消息一出，令不少粉絲感到不...

法蘭、曾莞婷黑白俐落看Dleet大秀 拆解重組10年有成

台灣設計師李倍Dleet以「時間暫停」為主題，在台北時裝周期間發表2021秋冬新作，包括法蘭、曾莞婷、展榮、展瑞與黃氏兄...

TASAKI甜美溫柔櫻花金迎春 星星、音符、植物優雅新生

日益溫暖的三月，代表春季到來，大自然萬物逐漸甦醒。來自日本的珠寶品牌TASAKI再次以品牌所擅長的結合鑽石、珍珠與品牌獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。