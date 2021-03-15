天橋上看時裝秀 #DAMUR搶紅綠燈秒差 展演再生時裝

在台北時裝周期間，#DAMUR品牌快閃秀在基隆路、信義路口舉行，以紅燈的交通暫停330秒將斑馬線變為時尚伸展台，並邀請到ØZI、JADE樂團現場演出，以「#kiosk永續再生潮流時裝」系列攻占街頭。

品牌的大型26噸歐翼車進場後，兩翼及尾門全開，在3段快閃表演、各110秒的紅燈時間，於斑馬線上展出本季時裝，看秀嘉賓則站在天橋上俯瞰全景，剛好停在紅燈第一排的汽機車駕駛人和乘客，則成為看秀的超級VIP，近距離觀賞演出。從柏林到台北，#DAMUR品牌旅德設計師黃世舜飛行了21小時，再經過15天自主隔離及7天自主管理，第三度登上台北時裝周，他表示，「選在戶外的原因是我們的生活無法被數位化完全取代，因此把數位再拉回現實，對這場時裝秀的時間來說，基隆路信義路口是線上的表演，在離線後，它就是我們日常會經過的十字路熟悉景象。」