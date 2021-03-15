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天橋上看時裝秀 #DAMUR搶紅綠燈秒差 展演再生時裝
在台北時裝周期間，#DAMUR品牌快閃秀在基隆路、信義路口舉行，以紅燈的交通暫停330秒將斑馬線變為時尚伸展台，並邀請到ØZI、JADE樂團現場演出，以「#kiosk永續再生潮流時裝」系列攻占街頭。
品牌的大型26噸歐翼車進場後，兩翼及尾門全開，在3段快閃表演、各110秒的紅燈時間，於斑馬線上展出本季時裝，看秀嘉賓則站在天橋上俯瞰全景，剛好停在紅燈第一排的汽機車駕駛人和乘客，則成為看秀的超級VIP，近距離觀賞演出。從柏林到台北，#DAMUR品牌旅德設計師黃世舜飛行了21小時，再經過15天自主隔離及7天自主管理，第三度登上台北時裝周，他表示，「選在戶外的原因是我們的生活無法被數位化完全取代，因此把數位再拉回現實，對這場時裝秀的時間來說，基隆路信義路口是線上的表演，在離線後，它就是我們日常會經過的十字路熟悉景象。」
黃世舜以再生（upcycle）為理念將蒐集自柏林的200件衣服拆解，透過設計團隊多次實驗後的再生20%、30%與50%的製程與縫製，把它們拼接裁剪成布料，再透過設計轉換為全新的服裝，也就是經歷了衣服變成布料再變成衣服的翻轉歷程，他表示，「材質會被取代，賣的是創意，也考驗消費者願不願意花錢買這樣的設計。」而#DAMUR參與本屆台北時裝周開幕永續時尚秀，解決了隔離衣的問題，在品牌秀中，則是解決舊衣過剩的問題，「第一代隔離衣是為了穿去搭飛機，歸功於台灣優秀的紡織廠，第二代隔離衣已經進化，可機洗，且具有隔離衣的功能、時尚的樣貌與保暖的實用。」
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