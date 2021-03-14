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IKEA敦北店吹熄燈號 深夜施工張貼「閉館出清3折起」
IKEA敦北店稍早透過臉書宣布，即將在4月26日吹熄燈號，消息一出，除讓粉絲感到不捨，也有不少人留言詢問是否會有出清優惠？根據記者現場直擊，深夜的敦北店外已有工人進場張貼「閉館出清3折起」的海報，活動就從3月15日起。
IKEA在粉絲團公布敦北店閉館的消息，除感謝消費者23年來的支持，也希望大家找個時間再來敦北店回味。貼文發出不到一小時，就吸引上萬粉絲按讚，並有超過千則留言，除捨不得敦北店熄燈，也有不少人敲碗希望IKEA趕快到外縣市展店，同時也關心內湖店開幕，更有不少人詢問敦北店的出清優惠。
而根據敦北店換上的海報，閉館出清促銷將從3月15日起，一直到4月26日，商品3折起，但詳細的商品優惠內容，仍待IKEA官方公布。
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