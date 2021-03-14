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大阪道頓堀「跑跑人」　3月23日起「休息」3個月

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
大阪代表性的「固力果跑跑人」，將於3月23日起暫時維修。圖／取自glico官網
大阪代表性的「固力果跑跑人」，將於3月23日起暫時維修。圖／取自glico官網

大阪」一直是許多旅客赴日遊玩的熱門城市，其中位於道頓堀的「固力果跑跑人」，更是所有大阪旅客絕不錯過的打卡景點。不過固力果官方近日宣布，跑跑人標誌牌將於3月23日起開始維修，預計將於6月30日才會重新開放。

位於道頓堀河畔的固力果標誌看板，最初於1935年時亮相，至今已經有86年的歷史。由於圖案是一名跑者高舉雙臂奔跑的姿態，因此都被暱稱為「跑跑人」，許多遊客到此時，也都會擺出一樣的姿勢合照留念，成為大阪最具代表性的景點之一。

在86年的歷史當中，跑跑人已經經歷過多次改版，現行的第6代版本，則是在2014年10月時所掛上。除了跑跑人之外，也可透過燈光的變化，讓背景產生大阪城、大阪巨蛋、通天閣等場景變化，還可以展現出從早到晚的天氣轉變，更添動感。另外在過去維修過程中，固力果還曾推出「凌瀨遙跑跑人」的期間限定版本，也成為話題。

固力果官網宣佈，將於3月23日起，進行跑跑人看板維修作業，時間至6月30日。維修期間將會懸掛與現行設計相同的看板，並會顯示維修作業進行中的字樣。此次的維修也不會更改設計。

大阪

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