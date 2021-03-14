法蘭、曾莞婷黑白俐落看Dleet大秀 拆解重組10年有成

台灣設計師李倍Dleet以「時間暫停」為主題，在台北時裝周期間發表2021秋冬新作，包括法蘭、曾莞婷、展榮、展瑞與黃氏兄弟現身觀賞大秀，以剪裁、色彩明快俐落的造型出席。

Dleet回溯十年經典，加以解構和重組，因此李倍在秋冬系列設定為按下暫停鍵，也同時回溯到Dleet十年前成立的瞬間，將這10年來的創作拆解為三段情境故事，分別是「紙飛機因為鏡射飛到平行世界」、「在衣櫥裡發現秘密而選擇困難」以及「同時喝了兩杯黑咖啡而有雙重人格」，拆解線性的十年時間軸，重塑為2021秋冬系列。