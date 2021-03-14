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法蘭、曾莞婷黑白俐落看Dleet大秀 拆解重組10年有成
台灣設計師李倍Dleet以「時間暫停」為主題，在台北時裝周期間發表2021秋冬新作，包括法蘭、曾莞婷、展榮、展瑞與黃氏兄弟現身觀賞大秀，以剪裁、色彩明快俐落的造型出席。
Dleet回溯十年經典，加以解構和重組，因此李倍在秋冬系列設定為按下暫停鍵，也同時回溯到Dleet十年前成立的瞬間，將這10年來的創作拆解為三段情境故事，分別是「紙飛機因為鏡射飛到平行世界」、「在衣櫥裡發現秘密而選擇困難」以及「同時喝了兩杯黑咖啡而有雙重人格」，拆解線性的十年時間軸，重塑為2021秋冬系列。
因此秋冬新作宛如各系列相互對話的成果，例如首季2011紙飛機系列，結合2020春夏的平行世界、2014春夏的鏡射，會產生什麼變化；或是將黑咖啡和雙重人格相互結合……，這些都是李倍最初的構想，出發點來自走過10年的沉澱，以及2020受情影響，人們的生活日常被迫暫停；去年以「親愛的房客」勇奪金馬獎「最佳原創電影音樂獎」的法蘭，表示她一直都很關注Dleet的動態，可以親臨十年大秀相當開心。秋冬季維持了實穿的風格，裙裝下襬以西裝倒轉的結構展現，或是西裝肩線是另一套西裝的疊合、襯衫的袖子成為裙裝前襟的的點綴等等，都散發品牌極簡線條、創意重組的特質。
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