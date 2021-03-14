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法蘭、曾莞婷黑白俐落看Dleet大秀 拆解重組10年有成

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
（左起）徐鈞浩、許安植、楊孟霖出席Dleet 2021秋冬大秀。記者李政龍／攝影
（左起）徐鈞浩、許安植、楊孟霖出席Dleet 2021秋冬大秀。記者李政龍／攝影

台灣設計師李倍Dleet以「時間暫停」為主題，在台北時裝周期間發表2021秋冬新作，包括法蘭、曾莞婷、展榮、展瑞與黃氏兄弟現身觀賞大秀，以剪裁、色彩明快俐落的造型出席。

Dleet回溯十年經典，加以解構和重組，因此李倍在秋冬系列設定為按下暫停鍵，也同時回溯到Dleet十年前成立的瞬間，將這10年來的創作拆解為三段情境故事，分別是「紙飛機因為鏡射飛到平行世界」、「在衣櫥裡發現秘密而選擇困難」以及「同時喝了兩杯黑咖啡而有雙重人格」，拆解線性的十年時間軸，重塑為2021秋冬系列。

因此秋冬新作宛如各系列相互對話的成果，例如首季2011紙飛機系列，結合2020春夏的平行世界、2014春夏的鏡射，會產生什麼變化；或是將黑咖啡和雙重人格相互結合……，這些都是李倍最初的構想，出發點來自走過10年的沉澱，以及2020受情影響，人們的生活日常被迫暫停；去年以「親愛的房客」勇奪金馬獎「最佳原創電影音樂獎」的法蘭，表示她一直都很關注Dleet的動態，可以親臨十年大秀相當開心。秋冬季維持了實穿的風格，裙裝下襬以西裝倒轉的結構展現，或是西裝肩線是另一套西裝的疊合、襯衫的袖子成為裙裝前襟的的點綴等等，都散發品牌極簡線條、創意重組的特質。

Dleet設計師回溯十年經典系列，加以解構和重組創作了2021秋冬系列。圖／Dleet提供
Dleet設計師回溯十年經典系列，加以解構和重組創作了2021秋冬系列。圖／Dleet提供
曾莞婷出席Dleet 2021秋冬大秀。記者李政龍／攝影
曾莞婷出席Dleet 2021秋冬大秀。記者李政龍／攝影
Dleet 2021秋冬發表開場，以翻摺的西裝大衣作為裙襬表現。圖／Dleet提供
Dleet 2021秋冬發表開場，以翻摺的西裝大衣作為裙襬表現。圖／Dleet提供
Dleet 2021秋冬以「時間暫停」為主題，在台北時裝周期間發表新作。圖／Dleet提供
Dleet 2021秋冬以「時間暫停」為主題，在台北時裝周期間發表新作。圖／Dleet提供
曾莞婷出席Dleet 2021秋冬大秀。記者李政龍／攝影
曾莞婷出席Dleet 2021秋冬大秀。記者李政龍／攝影
曾莞婷出席Dleet 2021秋冬大秀。記者李政龍／攝影
曾莞婷出席Dleet 2021秋冬大秀。記者李政龍／攝影
法蘭對於可以看到Dleet 2021秋冬大秀感到相當興奮。記者李政龍／攝影
法蘭對於可以看到Dleet 2021秋冬大秀感到相當興奮。記者李政龍／攝影
展榮、展瑞是Dleet 2021秋冬大秀嘉賓。記者李政龍／攝影
展榮、展瑞是Dleet 2021秋冬大秀嘉賓。記者李政龍／攝影
李倍發表Dleet 2021秋冬系列，曾莞婷和法蘭都是看秀嘉賓。圖／記者李政龍攝影、Dleet提供
李倍發表Dleet 2021秋冬系列，曾莞婷和法蘭都是看秀嘉賓。圖／記者李政龍攝影、Dleet提供
李倍最初的構想來自走過10年的沉澱，因此將10年來的作品重組解構。圖／Dleet提供
李倍最初的構想來自走過10年的沉澱，因此將10年來的作品重組解構。圖／Dleet提供
黃氏兄弟是Dleet 2021秋冬大秀嘉賓。記者李政龍／攝影
黃氏兄弟是Dleet 2021秋冬大秀嘉賓。記者李政龍／攝影

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