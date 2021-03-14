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TASAKI甜美溫柔櫻花金迎春 星星、音符、植物優雅新生
日益溫暖的三月，代表春季到來，大自然萬物逐漸甦醒。來自日本的珠寶品牌TASAKI再次以品牌所擅長的結合鑽石、珍珠與品牌獨門的櫻花金，與星星、音符、植物等人氣始終不墜的經典設計符碼，為這個季節披上柔媚的春光。
TASAKI abstract star系列，以金質勾勒不完整的五角星星輪廓，另人對珠寶充滿無限的浪漫的想像，描繪春季清朗的夜空下，繁星閃爍的景色，打造耳環、戒指、鍊墜、與珍珠串長項鍊共4件新作。而以音符為主要設計元素的balance note系列，本季也推出耳環、戒指、鍊墜共3款新作，讓鑽石、珍珠與櫻花金合奏出輕快飛揚的動人樂章，悅耳動聽的旋律為春天增添愉悅明快的氛圍。
而已肉食植物為主角的經典danger系列，則有戒指與吊墜兩款新品，以光澤柔美的阿古屋珍珠，搭配櫻花金鑄造的系列標誌尖牙，打造出神祕氣息，充滿張力的獨特設計，為這個春天配戴獨一無二的誘人魅力。
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