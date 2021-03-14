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去年賣翻的人氣包！TB Eleanor換上編織、帆布新材質
去年秋冬，輕奢品牌Tory Burch推出了一款名為Eleanor的肩背包，使用義大利柔軟山羊皮，手工將皮革和絲絨內襯縫製而成，搭配使用纏繞式編織呈現的金屬肩背帶和包身上一眼可見的古銅金大雙T Logo，簡約優雅又具備極高品牌辨識度的設計，再加上正當紅的復古翻蓋書包元素，馬上成為品牌新一代的熱銷人氣包款之一。
今年春夏，Eleanor系列包款換上新的材質，推出了藤編款和帆布款式。藤編款以天然麥稈手工編織而成，搭配了溫暖柔和的焦糖棕皮革包蓋與內裡隔層。帆布款式則是用雙色帆布綴以皮革飾邊，描繪出典雅復古的外觀。兩者同樣都延續此系列搭配纏繞式編織肩背帶。
另外，在Eleanor系列小皮件方面也有類似的新設計，分別打造出柔美的紫羅蘭色皮革、焦糖棕皮革拼接帆布短皮夾，配有拉鏈零錢隔層及三個卡片夾層，清爽的外觀超討喜！
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