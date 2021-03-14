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飲料喝到飽59元！「欣葉5大品牌」通通吃得到
旗下擁有不同菜系品牌的「欣葉」，近期打造全新品牌「欣葉．生活．廚房」，採用類似美食市集的全新型態，以經典的台菜菜餚為主，同時提供咖哩匠、金爸爸、唐點小聚、欣葉小聚等不同品牌、文化的特色料理，讓民眾自由搭配個人化餐點，創造出如「烏魚子炒飯＋海鮮咖哩叻沙＋鮮蝦腸粉」的跨國組合。館內還打造選物空間，提供冷凍調理包、生機蔬菜、冷凍生食等等不同食材，滿足不同的餐飲需求。
欣葉生活廚房座落於市民大道與敦化南路口，採內用、外送、零售的「一店三鋪」的經營型態。內用區所供應的主餐，均為欣葉、咖哩匠、金爸爸、唐點小聚等4個品牌的招牌料理，風格囊括台菜、日式咖哩、大馬料理與港式飲茶。例如有欣葉的菜脯炒飯、紅燒牛肉麵，也有海鮮炒粿條、歐品牛肉咖哩飯、臘味蘿蔔糕、鮮蝦腐皮卷等菜色，共計約近30項，價格落於79～260元不等，加價59元，就可享自助飲料吧喝到飽，或是2道主廚特製盤菜，奢儉由人。
除了主餐之外，館內還有私房滷肉、蜜棗排骨、秘製脆皮雞、金莎中卷、青龍皮皮挫等19道欣葉、欣葉小聚家常菜，另外還有多款湯品、小吃、飲料，同樣是集結各品牌的特色之作，並有關東煮等輕食，甚至可吃得到客座的「師園鹽酥雞」，讓組合更為多元。
欣葉生活廚房同時設計有冷凍熟食區、好物選品區等空間。「冷凍熟食區」中，提供了數十款的餐點，包括有燉湯、港點、咖哩包、火鍋湯底，在家也能夠輕鬆重現美味。另外在「好物選品區」內，販售有健康生機蔬菜、干貝XO醬、丁香小魚、究好豬、欣葉豆腐乳，還有堅果、花草茶、諾華世藍莓汁等多款商品，標榜均為欣葉的常態選品，讓消費者一次購足。
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