飲料喝到飽59元！「欣葉5大品牌」通通吃得到

旗下擁有不同菜系品牌的「欣葉」，近期打造全新品牌「欣葉．生活．廚房」，採用類似美食市集的全新型態，以經典的台菜菜餚為主，同時提供咖哩匠、金爸爸、唐點小聚、欣葉小聚等不同品牌、文化的特色料理，讓民眾自由搭配個人化餐點，創造出如「烏魚子炒飯＋海鮮咖哩叻沙＋鮮蝦腸粉」的跨國組合。館內還打造選物空間，提供冷凍調理包、生機蔬菜、冷凍生食等等不同食材，滿足不同的餐飲需求。

欣葉生活廚房座落於市民大道與敦化南路口，採內用、外送、零售的「一店三鋪」的經營型態。內用區所供應的主餐，均為欣葉、咖哩匠、金爸爸、唐點小聚等4個品牌的招牌料理，風格囊括台菜、日式咖哩、大馬料理與港式飲茶。例如有欣葉的菜脯炒飯、紅燒牛肉麵，也有海鮮炒粿條、歐品牛肉咖哩飯、臘味蘿蔔糕、鮮蝦腐皮卷等菜色，共計約近30項，價格落於79～260元不等，加價59元，就可享自助飲料吧喝到飽，或是2道主廚特製盤菜，奢儉由人。

除了主餐之外，館內還有私房滷肉、蜜棗排骨、秘製脆皮雞、金莎中卷、青龍皮皮挫等19道欣葉、欣葉小聚家常菜，另外還有多款湯品、小吃、飲料，同樣是集結各品牌的特色之作，並有關東煮等輕食，甚至可吃得到客座的「師園鹽酥雞」，讓組合更為多元。