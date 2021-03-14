醫學：葡萄酒、起司、羊肉 有助減緩記憶力衰退

根據美國愛荷華大學的最新研究發現，葡萄酒、起司、羊肉似乎可以防止記憶力衰退和其他認知能力下降。

由美國愛荷華州立大學Auriel Willette與Brandon Klinedinst所領導的團隊，分析了英國生物樣本庫（UK Biobank）中 1,787 名年齡介於 46～77歲的受試者數據。在長達十年的時間當中，也針對參與者進行智力測驗，藉此評估測試者的思考能力和有效解決問題的能力，同時紀錄下受試者平時吃下哪些水果或食物。

這項來自美國愛荷華大學的研究結果，發表在《阿茲海默症期刊》 （Journal of Alzheimer's Disease）。該期刊是由ISO Press發行的醫學期刊，內容涵蓋阿茲海默症的病因、流行病學、遺傳學與心理學…等。研究發現，在各種食物中，乳酪最能幫助抵抗年齡成長造成的認知能力下降；此外，每天1杯葡萄酒與每週吃1次羊肉，也可以改善長期認知能力。

此外，高鹽飲食則是引發認知問題的罪魁禍首，特別是已出現症狀的患者或認知能力已經惡化的人，會加速病症。

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