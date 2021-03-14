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白色情人節限定 愛買量販進口巧克力、哈根達斯超甜價

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
哈根達斯奇奇蒂蒂經典迷你杯組合4入，特價299元。圖／愛買量販提供
哈根達斯奇奇蒂蒂經典迷你杯組合4入，特價299元。圖／愛買量販提供

今天白色情人節，不吃點巧克力怎麼行！愛買量販即日起至3月23日推出白色情人節限定優惠，20款義大利比利時巧克力最低7.2折起；哈根達斯超甜組合價299元；還有白色系家電、筆電，全面寵愛另一半！

其中，比利時Balance倍樂思頂級巧克力超貼心，設計一款無麩質無乳糖草莓巧克力，讓麩質乳糖敏感者也可享用歐洲頂級巧克力；而支持小農、公平交易的Galler伽樂覆盆莓白巧克力，滑順白巧克力搭配新鮮的優質覆盆莓與微酸的優格醬，融合出酸酸甜甜的戀愛好滋味；另外，經典義大利巧克力金莎巧克力，也推出30粒裝限時特價279元優惠。而經典不敗的哈根達斯冰淇淋，歡莓派對雪糕4入組新上市，原價360元，特價299元；另外還有可愛迪士尼奇奇蒂蒂特別版迷你杯組合，4種經典口味也是百吃不膩的選擇。

另外，同步推出主婦夢幻白色居家用品與3C，最低7.7折起，必買推薦hp輕薄窄邊框雪白機14S-CF3017TX，超薄機身搭配夢幻白色背光鍵盤，2萬元有找；富力森2L日式多功能料理鍋FU-EH216，陶瓷釉內膽，耐用不沾黏，烹調情人餐必備。

哈根達斯歡莓派對雪糕4入組，特價299元。圖／愛買量販提供
哈根達斯歡莓派對雪糕4入組，特價299元。圖／愛買量販提供
愛買量販限時推出義大利、比利時巧克力優惠，共20款，最低7.2折起。圖／愛買量販提供
愛買量販限時推出義大利、比利時巧克力優惠，共20款，最低7.2折起。圖／愛買量販提供
hp輕薄窄邊框雪白機14S-CF3017TX，特價19,988元。圖／愛買量販提供
hp輕薄窄邊框雪白機14S-CF3017TX，特價19,988元。圖／愛買量販提供

巧克力 義大利 比利時

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