白色情人節限定 愛買量販進口巧克力、哈根達斯超甜價

今天白色情人節，不吃點巧克力怎麼行！愛買量販即日起至3月23日推出白色情人節限定優惠，20款義大利、比利時巧克力最低7.2折起；哈根達斯超甜組合價299元；還有白色系家電、筆電，全面寵愛另一半！

其中，比利時Balance倍樂思頂級巧克力超貼心，設計一款無麩質無乳糖草莓巧克力，讓麩質乳糖敏感者也可享用歐洲頂級巧克力；而支持小農、公平交易的Galler伽樂覆盆莓白巧克力，滑順白巧克力搭配新鮮的優質覆盆莓與微酸的優格醬，融合出酸酸甜甜的戀愛好滋味；另外，經典義大利巧克力金莎巧克力，也推出30粒裝限時特價279元優惠。而經典不敗的哈根達斯冰淇淋，歡莓派對雪糕4入組新上市，原價360元，特價299元；另外還有可愛迪士尼奇奇蒂蒂特別版迷你杯組合，4種經典口味也是百吃不膩的選擇。