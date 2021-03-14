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麥卡倫典藏系列Folio 6 3月18日新光三越A9快閃吧首賣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「麥卡倫The Red Collection」珍稀威士忌系列（位於上排），也在「麥卡倫RED Collection Bar」中站台。圖／麥卡倫提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫The Red Collection」珍稀威士忌系列（位於上排），也在「麥卡倫RED Collection Bar」中站台。圖／麥卡倫提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

原本僅限供貨至歐洲市場與免稅機場的「麥卡倫典藏系列Folio 6」，確定將於3月18日（週四）在位於新光三越A9的「麥卡倫RED Collection Bar」展開首賣。

「麥卡倫典藏系列Folio 6」系列的問世，是為了紀念麥卡倫在1970、1980和 1990年代成功拓展知名度的廣告文宣，每個版本以「Folio」加上流水號命名，採限量發行制，預計每年推出一冊，共計畫推出24冊。以目前發行到第6冊的進度來推估，若要將全套24冊蒐集完畢，除了要「追回」過去已經發表的第一至第五冊，至少還需要18年的時間。

第6冊「Folio 6 THE CHAIRMAN」緊接著在第5冊「Folio 5，KEEP THIS KNOT FIRMLY TIED」之後發行，和前5冊一樣，第6冊的酒精度依然為43% ABV，容量為700毫升。

第6冊的酒標與包裝外盒上，所繪製的是當時的麥卡倫總裁Allan Shiach，站在鋼筆與畫筆上，跳高地舞的樣子。這鋼筆與畫筆，正代表了當時麥卡倫創意團隊的Holmes與 Salaman。Allan Shiach同時也是一位作家，不時會向當時的麥卡倫創意團隊兩位成員貢獻點子。

可想而知，這種來自長官的意見，多少會讓兩位廣告人不爽，但面對愛出點子的總裁，他們也沒辦法多說什麼。後來兩位創意人乾脆以總裁跳高地舞的樣子，作為創意主軸，造就了麥卡倫史上最成功、最令人印象深刻、也最有趣的廣告。

這款酒的酒色，呈現深秋的褐色，洋溢柑橘、薑、水煮過的水梨與香草的風味，以及肉桂、橡木與巧克力的風味，尾韻帶著薑的溫暖氣息，綿延不斷。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「麥卡倫RED Collection Bar」快閃吧，位於新光三越A9。圖／麥卡倫提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫RED Collection Bar」快閃吧，位於新光三越A9。圖／麥卡倫提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫典藏系列Folio 6 THE CHAIRMAN」酒標與包裝外盒上，所繪製的是當時的麥卡倫總裁Allan Shiach，站在鋼筆與畫筆上，跳高地舞的樣子。圖／麥卡倫提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫典藏系列Folio 6 THE CHAIRMAN」酒標與包裝外盒上，所繪製的是當時的麥卡倫總裁Allan Shiach，站在鋼筆與畫筆上，跳高地舞的樣子。圖／麥卡倫提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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