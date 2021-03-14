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免找代購！超夯日本IRIS除蟎機 全聯日本展2千有找

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
高機能烘被機烘被最短只要5分鐘。500福利點+3,590元即可換購。圖／全聯福利中心提供
高機能烘被機烘被最短只要5分鐘。500福利點+3,590元即可換購。圖／全聯福利中心提供

為了滿足許多民眾因為無法出國而開始發作的「日本癮」，全聯福利中心首次擴大舉辦「激安！日本商品展」，一次集結餅乾零食、生活用品、甜點麵包等品項，祭出指定商品全聯價8折起，還有日本主婦第一推薦的IRIS家電預購，免出國就能一次擁有，免出國就能在全聯買到各式各樣日本超人氣商品。

即日起至3月25日止，全聯推出「激安！日本商品展」活動，除了精選各式熱銷日本夯品8折起優惠，「日本三井上白糖/三溫糖」、「濱田大阿蘇辣麵味露」更有第2件5折好康，還有新登場的皇室御用下午茶點「堡晟蕨餅」，濃郁黃豆香氣及淡淡黑糖美味，一口吃下就能感受濃濃的日本味。

同時，全聯特別推薦獨家從日本進口的「生活良好」商品，類別包含休閒零食、調味品、麵製品、罐頭、食用油、沖泡飲品、五金用品及寵物等，超過130種品項，最低售價只要49元起，與日本近1,500家超市同步販售，CP值超高。搭配「激安！日本商品展」活動，「生活良好」也推出多款商品第2件5折優惠，包含「動物餅乾」、「巧克力圈餅乾」、「薄燒仙貝」、「鮮蝦薄餅」、「日式細麵」等，趁機囤貨超划算。

而看好台灣消費者喜愛日本家電，全聯日本商品展期間同步推出日本IRIS家電預購，共5款商品，包含「隨行小熨斗」、「PM2.5空氣清淨除濕機」、「雙氣旋智能除蟎吸塵器」、「高機能烘被機」、「輕鬆掃偵測灰塵無線吸塵器」等，只要用500福利點加價1,680～8,990元不等價格，就能用最低4.3折起價格，把日本超人氣家電帶回家。其中，全球爆賣百萬台的「雙氣旋智能除蟎吸塵器」，只需500福利點加價1,880元就能入手，超低折扣別錯過。

全球狂賣超過百萬台的雙氣旋智能除蟎吸塵器，雙氣旋設計吸力加倍。500福利點+1,880元，市價6.3折。圖／全聯福利中心提供
全球狂賣超過百萬台的雙氣旋智能除蟎吸塵器，雙氣旋設計吸力加倍。500福利點+1,880元，市價6.3折。圖／全聯福利中心提供
隨行小熨斗35秒快速啟動，急速加熱出氣塑形。500福利點+1,680元，市價4.3折。圖／全聯福利中心提供
隨行小熨斗35秒快速啟動，急速加熱出氣塑形。500福利點+1,680元，市價4.3折。圖／全聯福利中心提供
輕鬆掃偵測灰塵無線吸塵器，搭載新一代電動吸頭，操控更輕鬆靈活，快速吸入髒汙。500福利點+4,290元換購。圖／全聯福利中心提供
輕鬆掃偵測灰塵無線吸塵器，搭載新一代電動吸頭，操控更輕鬆靈活，快速吸入髒汙。500福利點+4,290元換購。圖／全聯福利中心提供
PM2.5空氣清淨除濕機一級能效除濕量高達12L日，一機兩用，有效過濾PM2.5粒子達99.99％以上。500福利點+8,990元。圖／全聯福利中心提供
PM2.5空氣清淨除濕機一級能效除濕量高達12L日，一機兩用，有效過濾PM2.5粒子達99.99％以上。500福利點+8,990元。圖／全聯福利中心提供

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