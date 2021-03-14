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辣秀小蠻腰 孫芸芸曬YSL新包順便拍性感時尚大片
身為台灣資深名媛代表人物，IG擁有近百萬追蹤人數的孫芸芸一直是許多不同世代粉絲的穿搭模範，雖然21歲的女兒Trinity的IG也經營得很不錯，但帶貨力和吸讚力還是媽媽略勝一籌。
前陣子忙著曬自家飾品品牌新品的孫芸芸，最近終於又回歸「It Bags風向球」的身分，一連po出幾張配戴春夏時尚新包款的造型照片，其中一款拎Saint Laurent新包的照片還以一身黑的中空露腰裝配開高衩長裙示範，像是在拍性感的時尚大片，也再度讓人佩服她多年來維持身材的功力實在一流！
不過這次她手上拎的Saint Laurent包款其實之前品牌大使韓國女團BLACKPINK成員Rosé就已經搶先曝光過，這款名為Satchel Maillon的包，是Saint Laurent今年春季主打的重點包款，包身重點就是以串鍊樣貌呈現的開闔金屬扣，配上單色小牛皮，低調簡約又百搭，目前共推出了包含黑、深藍、綠色與芥末黃、愛神紅等等款式。
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