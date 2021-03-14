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一次吃鱈場蟹、和牛加鴨肝！犇「14道式套餐」好夢幻
主打鐵板燒料理的「犇」，即日起集結和牛、法國ROUGIÉ鴨肝等食材，於安和本館限定推出14道式的無菜單料理，標榜「史上最夢幻」。其中最大亮點，就是加入過去僅限包廂顧客預定才提供的「日本北海道活鱈場蟹」，帶來更為華麗的奢侈感。
鱈場蟹與毛蟹、松葉蟹並列「日本三大名蟹」，屬於無法人工培育的深海蟹，需要10年才能生長至3公斤以上。犇本次選用3至3.5公斤的北海道鱈場蟹為主角，先以鐵板清蒸的方式調理，再配上由北海道海膽、蛋黃製成的雲丹醬加以炙燒，增添整體香氣，入口帶有飽滿彈牙的口感與鹹甜海水滋味。佐料則選用烏魚子配上蘋果，同樣以甜鹹交錯的滋味，勾出層次風味。
鱈場蟹的蟹膏，也是不能錯過的美味。以鱈場蟹的蟹殼為容器，加入蛋液、柴魚高湯以及鱈場蟹蟹膏製作成「北海道鱈場蟹膏玉子蒸」，口感綿密滑順還帶著甘甜，亦可加價升級，加入北海道海膽，更添風采。「ROUGIÉ BLACK鴨肝佐法式布里歐吐司」使用了法國路其（ROUGIÉ）最高等級的黑牌鴨肝，經鐵板燒炙後，搭配Purebread法式布里歐吐司，再以葡萄牙Port Wine噴霧提味，佐以巴薩米克醋為基底的醬汁，呈現出鴨肝特有的豐腴感。
除此之外，菜單中還有Black Opal厚切和牛牛舌、慢火燉老母雞雞湯涮和牛、Prime紐約客牛排、香煎比內土雞等多道料理，整體達14道式。其中「松露滑蛋沙朗菠蘿包」乃是將店內的經典菜重新演繹，藉由小巧的菠蘿包堆疊起不同的口感。
業者表示，過去店內所提供的鱈場蟹料理，多針對包廂內的客人預定供應，適合8人以上的團體。此次以個人無菜單套餐形式供應，更能方便民眾用餐。北海道活鱈場蟹無菜單套餐，每套2,880元，另有多款加價升等方案，僅限犇安和本館供應。
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