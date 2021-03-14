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繪本迷尖叫吧！Cath Kidston×比得兔聯名系列即將開賣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Cath Kidston×比得兔聯名系列。圖／Cath Kidston提供
Cath Kidston×比得兔聯名系列。圖／Cath Kidston提供

歷年來與許多人氣卡通、繪本等都推出過聯名系列的Cath Kidston，今年春夏即將帶來和品牌同樣源自英國的《比得兔》（Peter Rabbit）系列！把碧雅翠絲波特（Beatrix Potter）筆下這一家可愛的兔子結合品牌經典印花，打造充滿田園風格的新品系列。

關於「比得兔」角色的誕生，源自於作者碧雅翠絲波特童年時所飼養的一隻兔子，最早的故事原形是因寫了關於寵物兔子的故事鼓勵家庭教師長期臥病在床的長子，之後廣為流傳而出名，並在1902年10月正式出版《比得兔的故事》（The Tale of Peter Rabbit），之後陸續出版相關故事系列。

系列作品中最廣為人知的當然就是主角比得，這次Cath Kidston以他身上穿的標誌性藍色外套作為主色調，配上田園植物的綠色與比得三個姊姊穿的的深紅色斗篷為相襯配色，再結合經典Kew Sprig印花和大自然元素，重塑一個維多利亞時代時的英式鄉村生活景緻，優雅復古。而這次聯名系列中除了可以看到彼得兔之外，還有三個姊姊Flopsy、Mopsy和Cottontail、鴨子潔瑪等，其中彼得兔還呈現玩耍嬉鬧、吃紅蘿蔔等各種不同姿態，非常活潑可愛。

Cath Kidston×比得兔聯名系列商品包括大人和小孩的包款、配件、服裝和餐瓷，另外還有純棉嬰兒套裝4件組，將於3月18日起在全台Cath Kidston店櫃及台灣官網正式上市。

印花經典款亮面拉鏈化妝包（附美妝鏡），980元。圖／Cath Kidston提供
印花經典款亮面拉鏈化妝包（附美妝鏡），980元。圖／Cath Kidston提供
珠扣零錢包，580元。圖／Cath Kidston提供
珠扣零錢包，580元。圖／Cath Kidston提供
純棉嬰兒套裝4件組，2,880元。圖／Cath Kidston提供
純棉嬰兒套裝4件組，2,880元。圖／Cath Kidston提供
聯名限量純棉靠墊，1,880元。圖／Cath Kidston提供
聯名限量純棉靠墊，1,880元。圖／Cath Kidston提供
印花經典款摺疊旅行袋，3,480元。圖／Cath Kidston提供
印花經典款摺疊旅行袋，3,480元。圖／Cath Kidston提供
橫式寬敞手提手挽盒型包，2,980元。圖／Cath Kidston提供
橫式寬敞手提手挽盒型包，2,980元。圖／Cath Kidston提供
Cath Kidston×比得兔聯名系列。圖／Cath Kidston提供
Cath Kidston×比得兔聯名系列。圖／Cath Kidston提供
無袖滾邊洋裝，2,280元。圖／Cath Kidston提供
無袖滾邊洋裝，2,280元。圖／Cath Kidston提供
Cath Kidston×比得兔聯名系列。圖／Cath Kidston提供
Cath Kidston×比得兔聯名系列。圖／Cath Kidston提供
無袖綁帶細條紋洋裝，4,680元。圖／Cath Kidston提供
無袖綁帶細條紋洋裝，4,680元。圖／Cath Kidston提供
小童經典款防潑水後背包，1,580元。圖／Cath Kidston提供
小童經典款防潑水後背包，1,580元。圖／Cath Kidston提供
Cath Kidston×比得兔聯名系列。圖／Cath Kidston提供
Cath Kidston×比得兔聯名系列。圖／Cath Kidston提供
印花防潑水萬用小手提袋，1,080元。圖／Cath Kidston提供
印花防潑水萬用小手提袋，1,080元。圖／Cath Kidston提供
100%純棉繞頸式圍裙，1,680元。圖／Cath Kidston提供
100%純棉繞頸式圍裙，1,680元。圖／Cath Kidston提供
英式簡約陶瓷牛奶杯，580元。圖／Cath Kidston提供
英式簡約陶瓷牛奶杯，580元。圖／Cath Kidston提供
圓領短袖印花上衣，1,680元。圖／Cath Kidston提供
圓領短袖印花上衣，1,680元。圖／Cath Kidston提供
滿版印花睡褲，1,780元。圖／Cath Kidston提供
滿版印花睡褲，1,780元。圖／Cath Kidston提供
Cath Kidston×比得兔聯名系列。圖／Cath Kidston提供
Cath Kidston×比得兔聯名系列。圖／Cath Kidston提供
後開扣綁帶細條紋洋裝，2,680元。圖／Cath Kidston提供
後開扣綁帶細條紋洋裝，2,680元。圖／Cath Kidston提供
聯名限量純棉靠墊，1,880元。圖／Cath Kidston提供
聯名限量純棉靠墊，1,880元。圖／Cath Kidston提供
Cath Kidston×比得兔聯名系列將於3月18日起在全台Cath Kidston店櫃及台灣官網正式上市。圖／Cath Kidston提供
Cath Kidston×比得兔聯名系列將於3月18日起在全台Cath Kidston店櫃及台灣官網正式上市。圖／Cath Kidston提供

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