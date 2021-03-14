威士忌咖看過來！6瓶享85折 酒如坊週年慶開跑

國內少見以獨立裝瓶品牌烈酒為主的酒類專賣店酒如坊，三月即開幕一年，為歡慶開幕周年，特別推出周年慶優惠方案，在為期一個月的周年慶期間，任選一瓶即享95折、三瓶享9折、六瓶享85折的優惠價。

以集全世界精緻烈酒為宗旨的「酒如坊」，銷售近年深受烈酒迷喜愛的獨立裝瓶品牌烈酒（Independent Bottler ; 簡稱「I.B.」）以及代理來自全世界高級烈酒品牌著稱。其中獨立裝瓶廠烈酒以威士忌為大宗，在這裡可以看到暱稱「漫畫標」、以高品質選酒與精準選酒功力快速竄起的「That Boutique-y Whisky/Gin Company」、暱稱「協會酒」的「蘇格蘭麥芽威士忌協會（The Scotch Malt Whisky Society；SMWS）」先前與世界威士忌酒廠合作裝瓶的原酒，以及近期擴大產品線至調和酒款的新品項；還有其他如Artist、North Star、東方命與Murray McDavid…等著名I.B.品牌。

在O.B.（Official Bottling，原廠裝瓶）酒款方面，則包括秩父（Chichibu）威士忌，以及今年新近代理的厚岸（Akkeshi）威士忌。2016甫蒸餾啟動的厚岸蒸餾廠，初作品「厚岸 NEW BORN FOUNDATIONS 2」即獲得威士忌聖經94分的高評價與「Liquid Gold award」的肯定，同時前作厚岸威士忌 SARORUNKAMUY，即獲得「SWSC 2020年」的最優秀金牌獎。因此該蒸餾廠首次以700毫升裝瓶的24節氣系列第一彈「寒露」單一麥芽威士忌，甫推出即廣受矚目與期待，也於三月在酒如坊上架。

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