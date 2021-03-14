也來一尊華爾街金牛！都彭金牛限量「牛」轉「錢」坤

以精湛工藝打造紳士精品聞名全球的法國精品都彭（S.T. Dupont），以辛丑年的中華文化十二生肖爲主題，推出高級訂製「金牛」限量系列高級訂製的手工限量款，以紅古銅鑄黃金潤飾的旺財配色，打造象徵吉祥財富之金牛限量系列，搭配飾以紅色中國漆打造的打火機組和筆具組，讓寓意吉祥的金牛作為案頭風景，為一年帶來通亨財運，各全球限量8組。

十二生肖中，排名第二位的牛，以勤奮努力與忠厚老實的性格深受東方人的喜愛。另一方面，牛在西方文化中象徵財富，牛的活動也代表生產和增值，所以股票價格持續上升稱為「牛市」。S.T. Dupont以美國華爾街銅牛為靈感來源是，是全球股市指標的美國華爾街的標誌，銅牛雕塑高3.4米、長4.8米、重3.2噸，傳說為來自義大利西西里島的藝術家阿圖羅迪莫迪卡（Arturo Di Modica）設計，象徵股市牛氣沖天，也成為全球各地金融中心、股票交易市場最喜愛的吉祥物。 金牛限量系列Ligne 2打火機典藏組，46萬7,500元，全球限量8組。圖／都彭提供 金牛限量系列Ligne 2打火機典藏組，46萬7,500元，全球限量8組。圖／都彭提供 金牛限量系列筆具典藏組，46萬7,500元，全球限量8組。圖／都彭提供 金牛限量系列筆具典藏組，46萬7,500元，全球限量8組。圖／都彭提供