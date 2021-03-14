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出生年月日有「4」注意！傳藝老爺最高可折房費1,776元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
宜蘭傳藝老爺行旅精緻客房。圖／老爺酒店集團提供
宜蘭傳藝老爺行旅精緻客房。圖／老爺酒店集團提供

又到了出生年月日對對樂的時刻！老爺酒店集團旗下宜蘭傳藝老爺行旅，今年將滿4周年，為回饋老爺粉絲推出「四四順利」優惠活動，即日起至4月30日，凡旅人出生年月日有一個4，可折抵住宿444元，最多可折抵房費1776元；四年級生(民國40年至49年出生)再加碼贈送限量好禮。

周年慶活動適用官網「好食在」一泊二食住房專案，入住可享透早食堂早餐、經濟部經典台菜餐廳「手路菜」中餐廳晚餐、Royal Cafe迎賓好茶、暢遊傳藝園區、習藝體驗等，每房再送「好食等路」乙份。

宜蘭傳藝老爺行旅占地3.5公頃，擁有大空間與草坪，一泊二食的「好食在」住房專案，精緻客房每房5,400元起，若訂房者出生年月日有一個4，可抵住宿費用444元，最多4個4，最高折抵1776元。14天前預定，享早鳥95折優惠(CLR券不適用)，電話：03-950-9188。

宜蘭傳藝老爺行旅的習藝券，可至園區店家體驗。圖／老爺酒店集團提供
宜蘭傳藝老爺行旅的習藝券，可至園區店家體驗。圖／老爺酒店集團提供
宜蘭傳藝老爺行旅的透早食堂，提供宜蘭在地風味早餐。圖／老爺酒店集團提供
宜蘭傳藝老爺行旅的透早食堂，提供宜蘭在地風味早餐。圖／老爺酒店集團提供

酒店 周年慶 宜蘭傳藝中心

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