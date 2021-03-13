咖啡、啤酒雙拍檔？山田珈琲店 X 酉鬼啤酒 一日限定

咖啡好？啤酒好？聽起來兩個不同的選項，現在有了浪漫的聯集。本地精釀啤酒品牌「酉鬼啤酒」與「山田珈琲店」推出一日快閃限定活動「酉鬼拍拖之夜」，並推聯名的Milk Stout咖啡啤酒。

特別推出的「R&D 032 山田珈琲歐蕾Stout」，屬於牛奶斯陶特（Milk Stout）的類型，其酒精濃度為5.6%。酉鬼啤酒以山田珈琲店店內招牌「咖啡歐蕾」得到靈感，在煮沸過程中添加了乳糖以取代牛奶，具有柔順口感與甜美奶香，並帶有圓潤口感與係為苦韻，單杯160元。

不喝啤酒？山田珈琲店的則有冰或熱山田咖啡，以及招牌的（冰）咖啡歐蕾，選用巴西樹上完熟豆，由於咖啡在樹上停留時間較長，使果實的甜味更加豐潤，與牛奶的微甜格外合拍。活動將於3月20日（六）晚上八點半至晚上十點舉辦，想喝山田咖啡、咖啡歐蕾還是咖啡啤酒？一次滿足。

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