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快存起來！IG熱搜 日本香川縣5大打卡景點公開

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
亀鶴公園。圖／香川縣提供提供
亀鶴公園。圖／香川縣提供提供

雖然疫情限制了出國的想望，但是還是能作寫功課，等到解禁的那一天，飛到想望的地方。日本香川縣最近就公開的IG打卡最夯的5大熱點，適合某一天安排個島嶼漫遊。

日本香川縣位在瀨戶內海沿岸，是日本面積最小的縣，但卻擁有豐富的自然生態與美食，像是曾被紐約時報介紹的賞櫻景點紫雲出山。另外，明年將舉辦的第5屆瀨戶內國際藝術祭，也可以看到許多特色藝術作品。

1.香川必拍夕陽絕景 父母濱

日本IG掀起打卡熱潮的父母濱，堪稱「日本版烏尤尼鹽湖」天空之鏡。是香川縣三豐市最夯的景點，還被旅遊雜誌評選為「日本夕陽百選」第一名。絶景的秘密在於傍晚退潮時在海灘上形成的潟湖，當天空、白雲、彩霞倒映在湖面，形成昏黃爛漫的奇幻場景。

美景拍攝的魔幻時刻為日落前後30分鐘，剛好與退潮時間重疊，最能拍出父母濱的空靈美景。父母濱周圍也有很多夢幻餐廳，可以看著瀨戶內海的美景邊享用美食。

2.紫雲出山粉嫩櫻花　仙氣爆棚

同樣位於香川縣三豐市的紫雲出山，春天滿山粉嫩櫻花綻放，初夏的繡球花繽紛盛開，以及四季交替輪番上陣的花海妝點著色彩，與瀨戶內海上的浮島層層相疊，宛如人間仙境。

日本Yahoo將紫雲出山列為「日本賞櫻絕景15選」；紐約時報也把「瀨戶內海群島」列為「2019年全球最值得去的52個地方」，而仙氣爆棚的紫雲出山瀨戶內海美景也就理當的被選為封面照。

3.櫻花粉紅隧道　龜鶴公園

龜鶴公園是香川縣捕捉櫻花唯美寫真的拍攝熱點，公園西側有宇佐神社和貌似鶴展翅高飛的鶴山，東側宮池正中央有座貌似烏龜的龜島，這就是龜鶴公園之名的由來。

每逢3月下旬到4月中旬，連接宇佐神社與龜島兩側小徑佈滿櫻花，一路綿延300公尺，交織成粉紅隧道般的絕緻美景；期間也會進行夜間點燈活動，在星空和燈光下的夜櫻更顯神秘。

4.日本三大溪谷美景　寒霞溪

香川縣的小豆島是瀨戶內海上第二大島，於小豆島的寒霞溪，是日本三大美麗溪谷之一，也是香川縣享譽全球的景點。火山運動形成的溪谷奇岩勝景，歷經二百萬年長時間的沖刷沉積，成就了四季美景。

春天賞新綠的巒蜂疊翠、夏天賞鬱蔥的奇峰連綿，到了秋天紅黃綠交織的楓葉絕景和冬季雪白覆蓋的高聳群峰，都讓人流連往返；特別是到了秋季，小島上與各式奇岩併行染上絢爛秋色。寒霞溪設置纜車供遊客登高攬勝，登上展望台後視野開闊，眺望俯瞰鬼斧神工的溪谷與碧藍的瀨戶內海美景，就像在雲霧繚繞的仙境中。

5.小豆島　著名「橄欖飛機頭」

香川縣小豆島是瀨戶內海的第二大島，島上盛產橄欖和醬油。藝術家清水久和的作品「橄欖飛機頭」就設立在當地橄欖園內，橄欖臉型搭配日本不良少年特有的飛機頭造型，模樣逗趣可愛，據說有飛機頭造型假髮放置在附近民宅，可以借來拍照留念趣味十足。「橄欖飛機頭」側身有一處神秘凹洞，裡頭放置橘子等水果，因此除了是個藝術作品之外也是一座無人販賣所。

橄欖飛機頭。圖／香川縣提供提供
橄欖飛機頭。圖／香川縣提供提供
寒霞溪。圖／香川縣提供提供
寒霞溪。圖／香川縣提供提供
紫雲出山。圖／香川縣提供提供
紫雲出山。圖／香川縣提供提供
父母濱。圖／香川縣提供提供
父母濱。圖／香川縣提供提供

日本 櫻花 紐約時報

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