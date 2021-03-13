看好北美景氣復甦？ Richemont三品牌進駐加州拓新點

在美國新總統拜登上任之後，美國景氣展現強烈復甦跡象。華爾街日報（WSJ）便預估，2021年美國將帶領全球經濟復甦，甚至可能是2005年以來首次對全球經濟的貢獻超越中國。身為歷峰（Richemont）集團旗下的沛納海（PANERAI）、萬國（IWC）與積家（Jaeger-LeCoultre），一起在宣佈在舊金山開設首家精品店，似看好未來的美國精品市場。

身為西岸重要大城，舊金山原已繁榮的商業文化與生活聞名。韋斯特菲爾德舊金山中心（Westfield San Francisco Centre）是由Westfield Group集團所經營，創立於1959年、原本為澳洲購物中心集團，並在2017年為歐洲最大商業房地產公司法國Unibail Rodamco收購。

全新的韋斯特菲爾德舊金山中心（Westfield San Francisco Centre）位於市場街和鮑威爾街之間的十字路口，它將歡迎萬國表和沛納海兩個品牌的入駐；而位於聖塔克拉拉（Santa Clara）高檔住宅區的「韋斯特菲爾德河谷博覽會（Westfield Valley Fair）」則將有積家的入駐。