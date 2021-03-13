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看好北美景氣復甦？ Richemont三品牌進駐加州拓新點

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
積家（Jaeger-LeCoultre）將進駐位於聖塔克拉拉（Santa Clara）高檔住宅區的Westfield Valley Fair，為舊金山首間積家品牌專賣店。圖 / 翻攝自外電。
積家（Jaeger-LeCoultre）將進駐位於聖塔克拉拉（Santa Clara）高檔住宅區的Westfield Valley Fair，為舊金山首間積家品牌專賣店。圖 / 翻攝自外電。

在美國新總統拜登上任之後，美國景氣展現強烈復甦跡象。華爾街日報（WSJ）便預估，2021年美國將帶領全球經濟復甦，甚至可能是2005年以來首次對全球經濟的貢獻超越中國。身為歷峰（Richemont）集團旗下的沛納海（PANERAI）、萬國（IWC）與積家（Jaeger-LeCoultre），一起在宣佈在舊金山開設首家精品店，似看好未來的美國精品市場。

身為西岸重要大城，舊金山原已繁榮的商業文化與生活聞名。韋斯特菲爾德舊金山中心（Westfield San Francisco Centre）是由Westfield Group集團所經營，創立於1959年、原本為澳洲購物中心集團，並在2017年為歐洲最大商業房地產公司法國Unibail Rodamco收購。

全新的韋斯特菲爾德舊金山中心（Westfield San Francisco Centre）位於市場街和鮑威爾街之間的十字路口，它將歡迎萬國表和沛納海兩個品牌的入駐；而位於聖塔克拉拉（Santa Clara）高檔住宅區的「韋斯特菲爾德河谷博覽會（Westfield Valley Fair）」則將有積家的入駐。

即便2020年疫情肆虐全球，但2021年美國市場的復甦預期，是否能為2020年大幅消退的高價精品鐘表市場帶來救贖？後續值得觀察。

沛納海過往擅長專注於材質的研發，並以海洋、運動風格聞名。圖為2018年開幕、位於香港IFC的沛納海專賣店。圖 / PANERAI提供。
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IWC近日推出全新黑色版本飛行員系列「致敬3705」特別版計時腕表，紀念於1994年誕生的傳奇型號Ref.3705、Ceramic Fliegerchronograph腕表。圖 / IWC提供。
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