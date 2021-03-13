全世界一只！Roger Dubuis「魔鬼三全音」腕表換新衣

與時間相關的手表，通常多以視覺為主，但時間也能與聽覺相關聯？羅杰杜比（Roger Dubuis）推出最新Excalibur Diabolus in Machina「三全音」三問報時陀飛輪腕表的鈦合金與玫瑰金兩款新材質，以特別的音聲表現，展現時間的迥異趣味。

所謂的「三全音」又稱為三和弦或減五度，是由三個全音或六個半音組成，聆聽上的不和諧感，因而在中世紀有著「魔鬼音程（diabolus in musica）」，並嚴格禁使用於宗教作品中。即便如此，法國作曲家卡米爾·聖桑（Camille Saint-Saëns）的交響詩「骷髏之舞（Danse Macabre）」與重金屬搖滾樂團「黑色安息日（Black Sabbath）」的經典樂曲中都曾使用「三全音」。

Excalibur Diabolus in Machina腕表使用的RD107自動上鍊機芯，具有報時功能顯示器、功能顯示器與「all or nothing」保護裝置；當操作三問報時功能時，當啟動三問報時功能時便會清楚鳴響出當下的時、刻、分功能，四點鐘的功能顯示器則可指示機芯是處於「S（時間設定）」或「W（手動上鏈)」的狀態，半開放式的面盤，將可欣賞558枚零件組成、具有日內瓦印記的機芯佈局。玫瑰金與鈦金屬表殼各限量一只，僅在Roger Dubuis專賣店中販售。