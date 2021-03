全世界一只！Roger Dubuis「魔鬼三全音」腕表換新衣

與時間相關的手表,通常多以視覺為主,但時間也能與聽覺相關聯?羅杰杜比(Roger Dubuis)推出最新Excalibur Diabolus in Machina「三全音」三問報時陀飛輪腕表的鈦合金與玫瑰金兩款新材質,以特別的音聲表現,展現時間的迥異趣味。

所謂的「三全音」又稱為三和弦或減五度,是由三個全音或六個半音組成,聆聽上的不和諧感,因而在中世紀有著「魔鬼音程(diabolus in musica)」,並嚴格禁使用於宗教作品中。即便如此,法國作曲家卡米爾·聖桑(Camille Saint-Saëns)的交響詩「骷髏之舞(Danse Macabre)」與重金屬搖滾樂團「黑色安息日(Black Sabbath)」的經典樂曲中都曾使用「三全音」。

Excalibur Diabolus in Machina腕表使用的RD107自動上鍊機芯,具有報時功能顯示器、功能顯示器與「all or nothing」保護裝置;當操作三問報時功能時,當啟動三問報時功能時便會清楚鳴響出當下的時、刻、分功能,四點鐘的功能顯示器則可指示機芯是處於「S(時間設定)」或「W(手動上鏈)」的狀態,半開放式的面盤,將可欣賞558枚零件組成、具有日內瓦印記的機芯佈局。玫瑰金與鈦金屬表殼各限量一只,僅在Roger Dubuis專賣店中販售。