再熱也不脫妝！迪奧超完美持久3新品，蜜粉太美好燒～

雖然氣溫忽冷忽熱，但夏天即將到來，熱天氣讓女孩更別在意「持妝感」，迪奧超完美持久粉底系列一口氣推出三款新品，幫助女孩在疫情時戴著口罩時、夏日流汗時，對抗脫妝問題。新品包括「迪奧超完美持久飾底乳SPA20 PA++」、「迪奧超完美持久氣墊蜜粉」、「迪奧超完美持久定妝噴霧」。

全球最暢銷的「超完美持久底妝系列」，之前有粉底液，持妝度讓網友都超推薦，新品包括飾底乳、氣墊蜜粉、定妝噴霧，解決夏日悶熱脫妝土石流，搭配著雙層夾心法，讓妝感彷彿進入時間暫停，直到卸妝那刻都能擁有超服貼的完美。

其中最燒的就是超完美持久氣墊蜜粉，來自去年限量的「奶茶氣墊粉餅」，新推出的超完美持久氣墊蜜粉共有4色，添加超完美細緻粉體，細緻如絲緞般的順滑粉末均勻融入肌膚，能夠吸附多餘的油脂幫助粉底液與肌膚完美服貼，讓肌膚平滑柔霧感升級，4款訂製色選中，#050紫色必搶色號，可以修飾亞洲人的偏黃肌膚、暗沉肌膚，讓定妝時讓肌膚透出自然光感。包裝上則有經典菱格紋皮革質感，搭配CD Logo，讓白色控必搶。

迪奧超完美持久飾底乳則是補水、提亮、校正膚色一次到位，以超完美濾鏡校色科技一抹柔焦，還有滿滿的純淨花植萃精，幫助肌膚有效保濕，一整天的保持水嫩透亮。