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再熱也不脫妝！迪奧超完美持久3新品，蜜粉太美好燒～

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Dior迪奧超完美持久氣墊蜜粉，粉體細緻如絲緞般的柔順，更服貼肌膚。記者劉小川／攝影
Dior迪奧超完美持久氣墊蜜粉，粉體細緻如絲緞般的柔順，更服貼肌膚。記者劉小川／攝影

雖然氣溫忽冷忽熱，但夏天即將到來，熱天氣讓女孩更別在意「持妝感」，迪奧超完美持久粉底系列一口氣推出三款新品，幫助女孩在疫情時戴著口罩時、夏日流汗時，對抗脫妝問題。新品包括「迪奧超完美持久飾底乳SPA20 PA++」、「迪奧超完美持久氣墊蜜粉」、「迪奧超完美持久定妝噴霧」。

全球最暢銷的「超完美持久底妝系列」，之前有粉底液，持妝度讓網友都超推薦，新品包括飾底乳、氣墊蜜粉、定妝噴霧，解決夏日悶熱脫妝土石流，搭配著雙層夾心法，讓妝感彷彿進入時間暫停，直到卸妝那刻都能擁有超服貼的完美。

其中最燒的就是超完美持久氣墊蜜粉，來自去年限量的「奶茶氣墊粉餅」，新推出的超完美持久氣墊蜜粉共有4色，添加超完美細緻粉體，細緻如絲緞般的順滑粉末均勻融入肌膚，能夠吸附多餘的油脂幫助粉底液與肌膚完美服貼，讓肌膚平滑柔霧感升級，4款訂製色選中，#050紫色必搶色號，可以修飾亞洲人的偏黃肌膚、暗沉肌膚，讓定妝時讓肌膚透出自然光感。包裝上則有經典菱格紋皮革質感，搭配CD Logo，讓白色控必搶。

迪奧超完美持久飾底乳則是補水、提亮、校正膚色一次到位，以超完美濾鏡校色科技一抹柔焦，還有滿滿的純淨花植萃精，幫助肌膚有效保濕，一整天的保持水嫩透亮。

定妝噴霧也是完美妝感的基礎，迪奧特別該款新品有著貼心設計「雙層夾心定妝法」，先使用飾底乳打底，接著擦上粉底液或氣墊後，再均勻地噴灑定妝噴霧於全臉，再拍上氣墊蜜粉，最後再噴一次定妝噴霧，就能將蜜粉徹底鎖住，讓底妝固定在最完美的時刻，為妝感裝上時間停止器。

迪奧超完美持久氣墊蜜粉／共4色，10g／2,200元。記者劉小川／攝影
迪奧超完美持久氣墊蜜粉／共4色，10g／2,200元。記者劉小川／攝影
Dior迪奧新上市三款新品，讓你定妝再升級。記者劉小川／攝影
Dior迪奧新上市三款新品，讓你定妝再升級。記者劉小川／攝影
Dior迪奧新上市三款新品，就是妳的妝感暫時停止器：迪奧超完美持久飾底乳SPF20 PA++，30ml／2,050元；迪奧超完美持久氣墊蜜粉／共4色，10g／2,200元；迪奧超完美持久定妝噴霧／100ml／1,700元。。記者劉小川／攝影
Dior迪奧新上市三款新品，就是妳的妝感暫時停止器：迪奧超完美持久飾底乳SPF20 PA++，30ml／2,050元；迪奧超完美持久氣墊蜜粉／共4色，10g／2,200元；迪奧超完美持久定妝噴霧／100ml／1,700元。。記者劉小川／攝影
搭配著定妝噴霧一起使用的定妝手法，讓妝感完美持妝到卸妝的那刻。記者劉小川／攝影
搭配著定妝噴霧一起使用的定妝手法，讓妝感完美持妝到卸妝的那刻。記者劉小川／攝影

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