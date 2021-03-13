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水鬼迷預備！天梭Seastar專業版計時碼表限量登台開賣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
表迷的引頸期盼下，天梭表的Seastar 1000系列專業版計時碼表，終於正式登台開賣了！圖／TISSOT提供
表迷的引頸期盼下，天梭表的Seastar 1000系列專業版計時碼表，終於正式登台開賣了！圖／TISSOT提供

在表迷的引頸期盼下，天梭表（TISSOT）的Seastar 1000系列專業版計時碼表，終於正式登台開賣了！

潛水表在台灣的消費者心中有著難以被取代的位置，甚至衍生出「水鬼」的暱稱。而TISSOT在2018年推出Seastar 1000系列自動上鍊腕表，因為具備了經典設計和高檔的配置，同時維持合宜價格，所以被譽為「地表最超值的潛水表」，引起市場矚目。兩年之後，TISSOT更反應了消費者的需求，讓Seastar 1000表款再升級，結合了計時碼表功能之外，還搭載了自動排氦裝置，並通過ISO 6425的標準，因此稱為「專業版Seastar 1000計時碼表」。包括了陶瓷表圈、動力儲存達60小時和由傳奇Valjoux 7750機芯優化而來的ETA A05.H21自動上鍊計時機芯，都一應俱全，挑戰市場上最好入手專業級潛水表的稱號，所以成為「水鬼迷」們最想購買的表款之一。

不過，由於2020年全球都面臨了新冠肺炎疫情的挑戰，讓TISSOT的表廠，也不得不延宕Seastar 1000系列專業版計時碼表上市的日期。所幸，台灣市場對於潛水表的喜愛，加上防疫有成，所以使TISSOT總部拍板定案，讓這只表迷們都想入手的腕表，搶先多國在台推出。而且不同於其他表款，專業版除了配備潛水專用的折疊表扣設計的精鋼表鍊，也附贈橡膠材質表帶。為了方便不使用工具而能輕鬆更換，TISSOT設計了快拆系統裝置，連同收納表盒也採用與潛水服相同材質製作完成，完整呈現特殊之處。

天梭表Seastar 1000系列專業版計時碼表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，全球限量1,000只，約71,500元。圖／TISSOT提供
天梭表Seastar 1000系列專業版計時碼表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，全球限量1,000只，約71,500元。圖／TISSOT提供
天梭表的Seastar 1000系列專業版計時碼表，搭載傳奇Valjoux 7750機芯優化而來的自動上鍊計時機芯。圖／TISSOT提供
天梭表的Seastar 1000系列專業版計時碼表，搭載傳奇Valjoux 7750機芯優化而來的自動上鍊計時機芯。圖／TISSOT提供
天梭表的Seastar 1000系列專業版計時碼表，將挑戰市場上最好入手專業級潛水表的稱號。圖／TISSOT提供
天梭表的Seastar 1000系列專業版計時碼表，將挑戰市場上最好入手專業級潛水表的稱號。圖／TISSOT提供
天梭表Seastar 1000系列專業版計時碼表，除了精鋼鍊帶之外，還附贈橡膠表帶。圖／TISSOT提供
天梭表Seastar 1000系列專業版計時碼表，除了精鋼鍊帶之外，還附贈橡膠表帶。圖／TISSOT提供

腕表 新冠肺炎

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