水鬼迷預備！天梭Seastar專業版計時碼表限量登台開賣

在表迷的引頸期盼下，天梭表（TISSOT）的Seastar 1000系列專業版計時碼表，終於正式登台開賣了！

潛水表在台灣的消費者心中有著難以被取代的位置，甚至衍生出「水鬼」的暱稱。而TISSOT在2018年推出Seastar 1000系列自動上鍊腕表，因為具備了經典設計和高檔的配置，同時維持合宜價格，所以被譽為「地表最超值的潛水表」，引起市場矚目。兩年之後，TISSOT更反應了消費者的需求，讓Seastar 1000表款再升級，結合了計時碼表功能之外，還搭載了自動排氦裝置，並通過ISO 6425的標準，因此稱為「專業版Seastar 1000計時碼表」。包括了陶瓷表圈、動力儲存達60小時和由傳奇Valjoux 7750機芯優化而來的ETA A05.H21自動上鍊計時機芯，都一應俱全，挑戰市場上最好入手專業級潛水表的稱號，所以成為「水鬼迷」們最想購買的表款之一。