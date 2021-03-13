台灣最高梨山地景藝術節開幕 推出2條限定遊程

交通部觀光局參山國家風景區管理處首次在梨山舉辦地景藝術節「山間遊蹤」今日開幕，展覽至5月31日。遊客除了上山賞花外，將可欣賞到林春節等4位台灣創作藝術家與張義建等3位部落工藝師共同創作，融合在地梨山特色及部落文化創作的4件地景藝術作品。參山處也推出2條藝術節限定遊程，各4梯次，邀請全國民眾來趟梨山「山間遊蹤」。

地景藝術節「山間遊蹤」今日在梨山賓館前廣場舉辦開幕，現場除介紹分別設置於梨山文物陳列館、櫻緣丘、梨山觀景台及楓之谷4件地景藝術作品，同時正式對外公開4件「部落隱藏作品」邀請大家來尋寶。

參山處代理處長曹忠猷表示，今年梨山地區首度展出地景藝術節，邀集藝術家駐地創作、設置作品，並與當地居民合作共創作品，打造越在地、越國際的藝術文化平台。多元的裝置藝術、人文美學與在地體驗等豐富活動，成為梨山觀光新亮點，同時也推出藝術節限定小旅行，除結合在地達人導覽解說、共創藝術品DIY體驗、探尋隱藏部落的隱藏版作品外，還可體驗在地泰雅部落生活與文化。

參山處指出，策展單位以「山間遊蹤」為主題，以梨山豐富自然景觀和獨特部落風情為創作靈感，帶來精彩裝置作品。包括在地泰雅資深藝術家林春節作品為「魚‧筌滿滿」，以「櫻花鉤吻鮭逆流而上進入魚筌」為概念，將魚筌的型態比喻成時光廊道，讓民眾可穿梭廊道，瞭解櫻花鉤吻鮭與泰雅環保生態的策展故事。

在地部落織女藝術家詹韋儒作品為「部落的水精靈」，以「苦花魚洄游」為概念，象徵青年返鄉；知名紙雕藝術家成若涵作品為「刻下，海拔1956」，透過大地、山脈及天空為畫布，以紙雕形式轉換金屬，結合新佳陽部落張義建、張聰明、林鳳美3位工藝師的泰雅弓箭編及長老技藝，轉譯梨山小朋友日常所見的梨山地貌，呈現梨山地景藝術美學。

另外，台北設計獎首獎藝術家陳普作品為「文化青苔」，以最基本的木質角材一片片構築象徵松茂岩壁的藝術裝置，代表山頭上特殊的文化及建設是由眾人集合點滴之力共同創建。