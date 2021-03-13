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櫻桃小丸子、湯姆貓與傑利鼠跨界潮牌 不錯過超萌設計

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
《櫻桃小丸子》與台灣品牌Stayreal及旗下潮流女裝品牌ROCKCOCO合作，推出超可愛聯名服飾。圖／Stayreal提供
《櫻桃小丸子》與台灣品牌Stayreal及旗下潮流女裝品牌ROCKCOCO合作，推出超可愛聯名服飾。圖／Stayreal提供

動畫至今已播放30年的《櫻桃小丸子》，與台灣品牌Stayreal及旗下潮流女裝品牌ROCKCOCO合作，推出超可愛聯名服飾，意圖讓人通通打包帶回家！而問世80周年的《湯姆貓與傑利鼠（TOM and JERRY）》同樣人氣不衰，本季攜手潮牌A Bathing Ape（簡稱Bape）打造跨界系列服飾，使人愛不釋手。

擅長創造話題聯名的Stayreal與人氣角色《櫻桃小丸子》攜手合作，一口氣推出多款原創聯名商品，除了主角外，還有花輪、小玉、野口、丸尾…等，就以及小丸子最愛的爺爺友藏也一同出現。像是人物電繡T恤背面，就重現動畫中校園趣味情景，下擺的特殊抽繩設計可隨心情改變造型。這次還有日式針織開襟外套與招牌紅色百褶裙，神還原小丸子最喜歡的經典穿搭。ROCKCOCO則以黑搭配紫做為主色調，並加入粉紅色點綴，加上招牌的顯瘦剪裁版型，與異材質拼接等創意手法，重新詮釋搖滾版的《櫻桃小丸子》，讓人驚豔。

聯名系列中，Bape將湯姆貓與傑利鼠的形象，融入招牌ABC CAMO綠迷彩圖騰，經典猿人頭也被賦予新的視覺表現；透過BABY MILO®為藍本創作的湯姆貓和傑利鼠可愛形象，令人看了都會發出會心的微笑。系列單品包括了經典連帽上衣、圓領衫、T恤和日常配件等單品，其中T恤還推出女裝與童裝版本，適合每一個擁有《湯姆貓與傑利鼠》童年記憶的消費者。

Stayreal小丸子鐘型帽1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal小丸子鐘型帽1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal小丸子百褶短裙1,480元。圖／Stayreal提供
Stayreal小丸子百褶短裙1,480元。圖／Stayreal提供
BAPE® × TOM AND JERRY棒球帽3,999元。圖／I.T提供
BAPE® × TOM AND JERRY棒球帽3,999元。圖／I.T提供
ROCKCOCO搖滾吧！小丸子T恤1,380元。圖／ROCKCOCO提供
ROCKCOCO搖滾吧！小丸子T恤1,380元。圖／ROCKCOCO提供
Stayreal小丸子白日夢寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供
Stayreal小丸子白日夢寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供
BAPE® × TOM AND JERRY迷彩T恤3,999元。圖／I.T提供
BAPE® × TOM AND JERRY迷彩T恤3,999元。圖／I.T提供
BAPE® × TOM AND JERRY BABY MILO女裝T恤3,199元。圖／I.T提供
BAPE® × TOM AND JERRY BABY MILO女裝T恤3,199元。圖／I.T提供
Stayreal小丸子上學去側背包1,880元。圖／Stayreal提供
Stayreal小丸子上學去側背包1,880元。圖／Stayreal提供

櫻桃小丸子 動畫 品牌

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