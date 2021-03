櫻桃小丸子、湯姆貓與傑利鼠跨界潮牌 不錯過超萌設計

動畫至今已播放30年的《櫻桃小丸子》,與台灣品牌Stayreal及旗下潮流女裝品牌ROCKCOCO合作,推出超可愛聯名服飾,意圖讓人通通打包帶回家!而問世80周年的《湯姆貓與傑利鼠(TOM and JERRY)》同樣人氣不衰,本季攜手潮牌A Bathing Ape(簡稱Bape)打造跨界系列服飾,使人愛不釋手。

擅長創造話題聯名的Stayreal與人氣角色《櫻桃小丸子》攜手合作,一口氣推出多款原創聯名商品,除了主角外,還有花輪、小玉、野口、丸尾…等,就以及小丸子最愛的爺爺友藏也一同出現。像是人物電繡T恤背面,就重現動畫中校園趣味情景,下擺的特殊抽繩設計可隨心情改變造型。這次還有日式針織開襟外套與招牌紅色百褶裙,神還原小丸子最喜歡的經典穿搭。ROCKCOCO則以黑搭配紫做為主色調,並加入粉紅色點綴,加上招牌的顯瘦剪裁版型,與異材質拼接等創意手法,重新詮釋搖滾版的《櫻桃小丸子》,讓人驚豔。