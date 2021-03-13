與韓國流行零時差New Balance、FILA話題潮履接力上市

New Balance在2020年韓國社群平台討論度最高鞋款過過於MR530與WX452，這一季品牌再推出新配色，勢必又要成為街頭潮人的新寵。而FILA則全球獨家在台發售RAY ICY冰晶版球鞋，白色系鞋身，裝飾了果凍般的冰晶大底，創造出吸睛效果。

中底搭載ABZORB 緩震科技，並選用光滑皮革與透氣網眼面料襯托層次感的New Balance MR530鞋款，誕生於90年代。新一季的配色提供米白色皮革拼接淺灰色、銀色調皮革結合靛藍，以及白色鞋身上裝飾深灰色與亮黃色的跳色拼接。無論商務正裝或是率性街頭，饒富復古味的MR530都可輕鬆駕馭各式場合的穿搭需求。去年New Balance首度引進WX452後，帶起奶茶色鞋款的風潮，本季推出兩款全新色調，其一是奶油白混搭透粉膚色，並以麂皮、質感皮革堆疊出層次；或是純白皮革、銀灰透氣網紗為主調，搭配亮藍色系勾勒出輪廓。不管哪一款，都帶分量感的厚底，搭配尖頭設計，讓腳踝視覺上更纖細，能修飾腿部線條與比例。