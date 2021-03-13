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手表「試戴一年」任選哪來這好康？百年靈北美市場優先開跑

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
BreitlingSelect計畫將讓用戶可在12個月內、連續試戴三款百年靈腕表，實際表款則由用戶從專門的清單中自行挑選。圖 / 翻攝自Breitling官方網站。
BreitlingSelect計畫將讓用戶可在12個月內、連續試戴三款百年靈腕表，實際表款則由用戶從專門的清單中自行挑選。圖 / 翻攝自Breitling官方網站。

買東西有試用期可以理解，但買手表可以試戴一年、這麼好康的事情真的會發生？百年靈（Breitling）推出創新的「腕錶表購計劃（#BreitlngSelect）」，可先享受試戴、再決定要買哪一款手表，但此項服務僅供在品牌官方網站www.breitling.com註冊用戶專享。

BreitlingSelect計畫將讓用戶可在12個月內、連續試戴三款百年靈腕表，實際表款則由用戶從專門的清單中自行挑選，用戶可購買三款腕表中的其中一款，享受其中優惠；使用者在品牌官網www.breitling.com註冊、並簽訂12個月合約之後，還需支付450美元的認購費，以及每個月的129美元月費，表款便會送貨到府。

百年靈執行長喬治 · 科恩（Georges Kern）表示：「此項計劃是我們宏偉數位戰略的自然延伸，其中要數蓬勃發展的電子商務和採用全新區塊鏈技術的數位護照最為閃耀。兩者均重新定義了與顧客互動的方式。這一舉措不僅是鐘錶行業的實質性創新，亦體現百年靈兼容並蓄的奢華態度。」

目前該計畫首先在美國推出，並針對現居於奧地利、德國、法國、英國和瑞士的人士開放註冊。據官方表示，這項計畫接續將在歐洲多個國家推出，而亞洲國家也有數個市場正在規劃中，至於實際會否在台灣推行？且讓人拭目以待。

百年靈（Breitling）推出創新的「腕錶表購計劃（#BreitlngSelect）」，強化數位整合行銷與體驗。圖 / 翻攝自Breitling官方網站。
百年靈（Breitling）推出創新的「腕錶表購計劃（#BreitlngSelect）」，強化數位整合行銷與體驗。圖 / 翻攝自Breitling官方網站。
使用者在品牌官網www.breitling.com註冊、並簽訂12個月合約之後，還需支付450美元的認購費，以及每個月的129美元月費，表款便會送貨到府。圖 / 翻攝自Breitling官方網站。
使用者在品牌官網www.breitling.com註冊、並簽訂12個月合約之後，還需支付450美元的認購費，以及每個月的129美元月費，表款便會送貨到府。圖 / 翻攝自Breitling官方網站。
目前該計畫首先在美國推出，並針對現居於奧地利、德國、法國、英國和瑞士的人士開放註冊。圖 / 翻攝自Breitling官方網站。
目前該計畫首先在美國推出，並針對現居於奧地利、德國、法國、英國和瑞士的人士開放註冊。圖 / 翻攝自Breitling官方網站。

品牌 腕表 區塊鏈技術

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