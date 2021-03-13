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范少勳詮釋BALLY神祕鏤空包 穿上短褲提前迎接夏天
BALLY發表2021春夏最新包款，范少勳以短褲造型現身，露出美型肌肉線條的小腿肚，他表示BALLY春夏季以「自然共衡（Elemental Balance）」為主題，他穿了短褲來呼應輕鬆自在的風格，搭配Vestige系列鐳射牛皮1851裝飾斜肩包，他表示，「包款尺寸適中，而且鏤空包款很有神祕感，會引發人家的好奇心，想知道裡面裝了什麼。」
而他必備的物品，就是口罩盒，使用包款是會將物品放置整齊的類型，如果拍戲時就會選擇大型托特包，容量大可以放劇本、水壺等等。BALLY在本季將陽光空氣水和大地等抽象轉化，以編織皮革、斜紋棉、拉菲草等詮釋優雅奢華的格調，也重新演繹百年標誌B-CHAIN，作為鞋款或是包款的金屬裝飾。
春夏男士系列以探險者為靈感，運用皮革的編織、鐳射切割、印染等工藝技法創作，配以大地色系的薑黃、卡其、赭紅、湖水藍、午夜藍等，交織本季的色彩，鐳射切割牛皮鏤空包是當季焦點，展現都會男士的別緻品味。鞋履則以瑞士網球名將Jakob Hlasek曾穿上的Kuba系列為當季重點，多面向的鞋底適合行走在草地、泥地、水泥地等地面，前腳掌的支點設計可做為緩衝，打造穿著的舒適體驗。女士系列則洋溢波希米亞的抒放精神，透過編織、精工切割、鏤空元素以及1851金屬配飾，表現當代摩登的氣質。
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