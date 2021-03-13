消失雙人床、阿嬤的冰箱！家中收納10大困擾你中幾項？

有發現家裡，始終有些「神秘消失」的地方嗎？譬如説雙人床，總是變成單人床；還是阿嬤家中的冰箱，一打開總找不到地方放；衣櫃一打開就出現土石流⋯等，大家上班忙碌、生活壓力大，常常回到家，衣服、隨手東西都亂丟，長久下來，東西都淹沒了家具，這時候就需要好好的收納！

IKEA特別統整網友「10大收納困擾」，奪下冠軍的就是「消失的雙人床」，第二名為散落的孩童用品、第三名是坐不下的沙發、第四名為消失的床底、第五名是櫃子上方消失的空間、第六名為消失的冰箱空間、第七名為被衣物淹沒的衣櫃、第八名為消失的梳妝台、第九名為消失的流理檯面、第十名是消失的餐桌，綜觀以上幾點，家裡消失了多少空間呢？

想要讓消失空間重現天日，IKEA推出多種解決方法，最困難的是整理衣服，可以先把不合身、超過兩年沒穿的衣服排除，之後依照季節分類，再用衣物收納袋、盒來整體，可以放在床底與櫃子上方。推薦使用HAUGA開放式衣櫃附3抽屜，可以吊掛、抽屜收納，更能搭配BAXNA收納盒，讓衣服直立擺放省空間。透明的SVASP收納盒有多種尺寸，可收納化妝用品以及首飾。

小朋友推薦使用SMÅSTAD附外拉式底座衣櫃，上下層都能吊掛衣服，加高設計也能收納大型物品，搭配GLIS附蓋收納盒放玩具，簡單收納省空間。

至於冰箱空間，可善用365+保鮮盒系列，多種材質尺寸，滿足所有需求，FIRRA附蓋收納盒則可以放沒吃完的零食，SKÅDIS收納壁板可以吊掛廚具等，讓廚房冰箱找回更多空間。

為了實際幫網友解決問題，IKEA即日起至3/17於官方臉書推出「IKEA拯救消失空間活動」，只要分享家中「消失的空間」，就有機會讓IKEA到家幫你收！此外，3/18至8/1止IKEA再加碼推出多款精選冰箱收納好物優惠，包含IKEA 365+保鮮盒系列、PRUTA保鮮盒系列、KORKEN附蓋萬用罐系列、VARDAGEN餐具系列，最低享有6折優惠！讓你用更優惠的價格找回消失的冰箱。

同樣名列前茅的還有堆滿萬年食材的冰箱空間、堆滿零食雜物的餐桌及廚房檯面。針對冰箱，如何能維持冰箱整潔、妥善利用空間和清楚知道內容物很重要。特別推薦IKEA 365+保鮮盒系列，有塑膠與玻璃兩種盒身材質，多種尺寸，盒蓋有竹製、塑膠、矽膠三種材質可以通用，是許多家庭主婦的最愛；PRUTA保鮮盒 17件組，只要149元的親民價格，多種尺寸能妥善分類盛裝食材，堆疊放置後可節省冰箱空間；還有玻璃製成的KORKEN附蓋萬用罐，適合存放乾貨、香料與醃漬品，透明特性也能一目瞭然不用翻找，讓冰箱整潔又美觀。IKEA於3/18至８/1也推出多款食物收納盒優惠，包括PRUTA保鮮盒系列、KORKEN附蓋萬用罐系列，還有IKEA 365+保鮮盒系列、VARDAGEN系列等，享有最低6折優惠！

餐桌上則最常被吃一半的零食或是雜物佔滿，特別推薦FIRRA附蓋收納盒，蓋子採用上掀設計，適合收納零食、堆疊的同時也能直接拿取內容物。另外大家常見的困擾還有，堆滿碗盤、鍋蓋、調味料等烹調用具的流理檯面，讓做菜總是礙手礙腳。不妨利用牆面空間收納讓檯面清空，推薦SKÅDIS收納壁板，搭配掛勾就能吊掛廚具、砧板等烹調用具；洗好的碗盤跟餐具可用HULTARP碗盤瀝乾架，底部附有瀝水盤，可收納洗好的碗盤，要用時隨手就能拿。調味罐則可搭配VARIERA收納盒放在層架上或廚櫃內，附把手設計移動方便，竹製材質擺著也美觀，讓收納的同時也能擁有好心情。