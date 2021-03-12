中華電信MOD、Hami Video獨家萌台劇《都嘛是你的毛》上架

中華電信MOD繼2月《神力女超人1984》、《可不可以，你也剛好喜歡我》等熱門強片創下亮眼成績之後，3月再祭出獨家強檔《都嘛是你的毛》、《十二夜2：回到第零天》與好萊塢4K強片《細物警探》，搭配影視全享包超殺優惠，在家就能盡情看。

由Studio76七十六号原子與dentsu電通行銷傳播集團共同出品，網紅貓星人「七七」、蔡凡熙、魏蔓領銜主演的全新網路電視劇《都嘛是你的毛》，描述寵物溝通師、獸醫與貓星人的故事，準備萌翻所有粉絲，3月12日起每周五晚上8點於MOD、Hami Video獨家獻映。另外還有講述流浪動物議題的知名紀錄片續集《十二夜2：回到第零天》獨家首播。

除了《都嘛是你的毛》、《十二夜2：回到第零天》之外，中華電信更推出三大奧斯卡金像獎得主丹佐華盛頓、雷米馬利克，及傑瑞德雷托所主演、創下全台票房千萬賣座電影《細物警探》，在首輪戲院下檔第一時間即可在MOD、Hami Video搶先觀看。

中華電信MOD推出「影劇全享包」，一次將「電影、戲劇、卡通、紀實、樂迷」5大包月影片收錄其中，限時超值優惠價每月249元（原價995元），即可在家獨享最新、最豐富的影劇享受。