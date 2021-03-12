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林柏宏籌備2星期 站台Jerome Dreyfuss開撩白色情人節
因應白色情人節，法國包款品牌Jerome Dreyfuss邀請林柏宏站台，發表最新3款春夏焦點手袋，而林柏宏也做足功課，現場開撩粉絲，活動結束他還呈現講話打結的害羞，「但我準備了2個星期，要蒐集資料花很多時間，還要進入角色，想說撩妹也要力求自然、生活化。」
呼應Jerome Dreyfuss春夏的公路旅行主題，林柏宏表示希望可以和女友在日常中結合儀式感，例如好好的吃頓早餐，或是一起去露營，享受在大自然中自在的情境；他也自薦是陪伴逛街的極佳人選，「因為我會講實話，分析好看不好看。」同時介紹了春夏最新包款，並且賦予不同特質、應對適合的女孩。Jerome Dreyfuss包款的特色在於用男生的名字來命名，喻意包包就像男友隨時陪伴在身邊，Carlo是品牌難得一見的托特包，環保亞麻材質、容量大，林柏宏比紹容量大相當適合都會率性女孩，是男生也適合的大包款尺寸，價格相對好入手，也是品牌春夏季詢問度最高的包款。
Germain則是展現七○年代的復古風格，搭襯黃銅搭釦，典雅沉穩；Bobi S是品牌經典包款的迷你尺寸，編織皮革皮帶可纏繞在手腕上，包款尺寸可讓身形比例顯得修長，共有14款顏色或設計，包括沼澤綠鱷魚壓紋、羅蘭紫小羊皮、卡其綠豹紋、彩虹迷彩（psyche）等。此外，Jerome Dreyfuss秉持愛地球的理念，自2019年開始，每製作一個包包即捐出1歐元、每售出一款包包即捐出3.5歐元，捐贈給森林之心保育協會，進行生態環境的環保責任。
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