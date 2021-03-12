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林柏宏籌備2星期 站台Jerome Dreyfuss開撩白色情人節

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Jerome Dreyfuss白色情人節一日店長林柏宏，現場展現撩妹成果。圖／Jerome Dreyfuss提供
Jerome Dreyfuss白色情人節一日店長林柏宏，現場展現撩妹成果。圖／Jerome Dreyfuss提供

因應白色情人節，法國包款品牌Jerome Dreyfuss邀請林柏宏站台，發表最新3款春夏焦點手袋，而林柏宏也做足功課，現場開撩粉絲，活動結束他還呈現講話打結的害羞，「但我準備了2個星期，要蒐集資料花很多時間，還要進入角色，想說撩妹也要力求自然、生活化。」

呼應Jerome Dreyfuss春夏的公路旅行主題，林柏宏表示希望可以和女友在日常中結合儀式感，例如好好的吃頓早餐，或是一起去露營，享受在大自然中自在的情境；他也自薦是陪伴逛街的極佳人選，「因為我會講實話，分析好看不好看。」同時介紹了春夏最新包款，並且賦予不同特質、應對適合的女孩。Jerome Dreyfuss包款的特色在於用男生的名字來命名，喻意包包就像男友隨時陪伴在身邊，Carlo是品牌難得一見的托特包，環保亞麻材質、容量大，林柏宏比紹容量大相當適合都會率性女孩，是男生也適合的大包款尺寸，價格相對好入手，也是品牌春夏季詢問度最高的包款。

Germain則是展現七○年代的復古風格，搭襯黃銅搭釦，典雅沉穩；Bobi S是品牌經典包款的迷你尺寸，編織皮革皮帶可纏繞在手腕上，包款尺寸可讓身形比例顯得修長，共有14款顏色或設計，包括沼澤綠鱷魚壓紋、羅蘭紫小羊皮、卡其綠豹紋、彩虹迷彩（psyche）等。此外，Jerome Dreyfuss秉持愛地球的理念，自2019年開始，每製作一個包包即捐出1歐元、每售出一款包包即捐出3.5歐元，捐贈給森林之心保育協會，進行生態環境的環保責任。

Jerome Dreyfuss春夏季以公路旅行作為主題，新光三越南西店陳列也換上全新氛圍。圖／Jerome Dreyfuss提供
Jerome Dreyfuss春夏季以公路旅行作為主題，新光三越南西店陳列也換上全新氛圍。圖／Jerome Dreyfuss提供
Bobi S沼澤綠，19,800元。圖／Jerome Dreyfuss提供
Bobi S沼澤綠，19,800元。圖／Jerome Dreyfuss提供
Bobi S彩虹迷彩，21,800元。圖／Jerome Dreyfuss提供
Bobi S彩虹迷彩，21,800元。圖／Jerome Dreyfuss提供
Germain牛仔藍M尺寸，37,800元。圖／Jerome Dreyfuss提供
Germain牛仔藍M尺寸，37,800元。圖／Jerome Dreyfuss提供
Jerome Dreyfuss白色情人節一日店長林柏宏，現場展現撩妹成果。圖／Jerome Dreyfuss提供
Jerome Dreyfuss白色情人節一日店長林柏宏，現場展現撩妹成果。圖／Jerome Dreyfuss提供
Carlo亞麻黃，36,800元。圖／Jerome Dreyfuss提供
Carlo亞麻黃，36,800元。圖／Jerome Dreyfuss提供

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