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南柱赫赤裸上身性感錯視圖？DIOR夏季男裝看歐巴超長腿
DIOR發表了韓國男星南柱赫詮釋的2021夏季男裝系列大片，包括情境照及短影音，南柱赫身為品牌好友，曾率先po了Dior x Air Jordan 1鞋款，近期也在韓國「W」雜誌2月號拍攝詮釋了DIOR MEN男裝。
而這次「南朋友」選穿的DIOR 2021夏季系列，其中一套Dior Oblique印花刺繡薄紗上衣看起來有上衣失蹤的視覺效果，乍看讓人誤以為南柱赫尺度大開，搭配百慕達短褲也是另種性感風情，配襯的撞色腰封以及巴斯克式貝雷帽，則是呈現了正裝混搭的多元風格。此外，另一套短褲搭配的絲質襯衫靈感來自藝術家Amoako Boafo畫作，點綴珍珠、領巾細節為其獨特表現，重新定義男裝的浪漫主義。
而DIOR與Amoako Boafo共同設計的花草圖騰襯衫，襯以Mini Saddle馬鞍包和全新Dior Atlas凉鞋，搭配西褲也穿出了長腿歐巴的帥氣。
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