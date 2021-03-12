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南柱赫赤裸上身性感錯視圖？DIOR夏季男裝看歐巴超長腿

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
DIOR發表了韓國男星南柱赫詮釋的2021夏季男裝系列大片。圖／DIOR提供
DIOR發表了韓國男星南柱赫詮釋的2021夏季男裝系列大片。圖／DIOR提供

DIOR發表了韓國男星南柱赫詮釋的2021夏季男裝系列大片，包括情境照及短影音，南柱赫身為品牌好友，曾率先po了Dior x Air Jordan 1鞋款，近期也在韓國「W」雜誌2月號拍攝詮釋了DIOR MEN男裝。

而這次「南朋友」選穿的DIOR 2021夏季系列，其中一套Dior Oblique印花刺繡薄紗上衣看起來有上衣失蹤的視覺效果，乍看讓人誤以為南柱赫尺度大開，搭配百慕達短褲也是另種性感風情，配襯的撞色腰封以及巴斯克式貝雷帽，則是呈現了正裝混搭的多元風格。此外，另一套短褲搭配的絲質襯衫靈感來自藝術家Amoako Boafo畫作，點綴珍珠、領巾細節為其獨特表現，重新定義男裝的浪漫主義。

而DIOR與Amoako Boafo共同設計的花草圖騰襯衫，襯以Mini Saddle馬鞍包和全新Dior Atlas凉鞋，搭配西褲也穿出了長腿歐巴的帥氣。

南柱赫近期拍攝韓國「W」雜誌2月號也是身穿DIOR男裝。圖／取自IG
南柱赫近期拍攝韓國「W」雜誌2月號也是身穿DIOR男裝。圖／取自IG
南柱赫詮釋2021夏季男裝Dior Oblique印花刺繡薄紗上衣、百慕達短褲以及巴斯克式貝雷帽。圖／DIOR提供
南柱赫詮釋2021夏季男裝Dior Oblique印花刺繡薄紗上衣、百慕達短褲以及巴斯克式貝雷帽。圖／DIOR提供
南柱赫身穿Amoako Boafo花草圖騰襯衫，襯以Mini Saddle馬鞍包和全新Dior Atlas凉鞋。圖／DIOR提供
南柱赫身穿Amoako Boafo花草圖騰襯衫，襯以Mini Saddle馬鞍包和全新Dior Atlas凉鞋。圖／DIOR提供
南柱赫的兩隻狗狗超可愛，也曾經和他一起入鏡拍攝Dior x Air Jordan 1鞋款。圖／取自IG
南柱赫的兩隻狗狗超可愛，也曾經和他一起入鏡拍攝Dior x Air Jordan 1鞋款。圖／取自IG
南柱赫近期拍攝韓國「W」雜誌2月號也是身穿DIOR男裝。圖／取自IG
南柱赫近期拍攝韓國「W」雜誌2月號也是身穿DIOR男裝。圖／取自IG
DIOR發表南柱赫詮釋的2021夏季男裝系列大片。圖／DIOR提供
DIOR發表南柱赫詮釋的2021夏季男裝系列大片。圖／DIOR提供

Dior 藝術家

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