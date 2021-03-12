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「以儀式感，創造生活的不平凡」－SABON聯名Peter Su
儀式感，成為今年度消費市場的重要關鍵字，對於作家Peter Su來說，儀式感是要讓平凡的一天，變得不平凡，每個人都需要找到生命中的儀式感，「即使再微小的動作也能成為勇氣來源。」香氛品牌SABON與Peter Su推出聯名系列，為生活創造出更美好的儀式感。
SABON為每天的沐浴時刻，推出清潔、磨砂與修護等三步驟，為生活創造儀式感。從清即開始，選用沐浴油，加入橄欖油、酪梨油、荷荷芭油及小麥胚芽，能夠滋養肌膚；身體磨砂膏 則是來自死海的珍貴海鹽，能夠淨化肌膚，調和天然植物油；多款身體商品則是最後修護，包括乳液、保濕凝凍、光萃油與保濕潤膚霜，讓身上持續保濕，維持最美好的時光。
至於香味，SABON推薦經典的Patchouli-Lavender-Vanilla（PLV）香味，揉合廣藿香、薰衣草、香蘭，帶來一種回甘香氣的質感；台灣消費者則最愛禪意白茶，帶有青檸與無花果、白茶與雪松木與百里香，帶有安心踏實感。
PETER SU聯名SABON推出第一本療癒之書，即日起至4月8日，單筆消費滿2千元，可用990元加購療癒之書，每一本書中附上PLV明星三部曲與PETER SU十句療癒之語，每個療癒之語都能為生活帶來勇氣。
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