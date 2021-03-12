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男神宋仲基新作「黑道律師文森佐」 ig大秀宇舶名表

聯合報 / 記者孫曼釋俊哲／台北即時報導
宋仲基近日在官方instagram帳號中秀出一組「黑道律師文森佐」的劇照，也令他手上的宇舶表（HUBLOT）腕表格外受到矚目。圖 / 翻攝自instagram。
宋仲基近日在官方instagram帳號中秀出一組「黑道律師文森佐」的劇照，也令他手上的宇舶表（HUBLOT）腕表格外受到矚目。圖 / 翻攝自instagram。

男神宋仲基離婚後首度回歸小螢幕主演的TVN韓劇「黑道律師文森佐」（Vincenzo），在2021年2月20日於NETFLIX首播，卡司豪華、劇情熱血、加上名導演編劇加持，才剛播出就立刻拿下超高收視率。劇情描述因組織內部派系鬥爭，而從義大利逃到韓國的黑手黨顧問律師、韓裔義大利律師「朴柱亨Vincenzo Cassano」，遇上怪物新人全汝彬飾演的毒辣女律師「洪車英」、野獸團體2PM的成員玉澤演實習律師「張俊宇」發生的種種事情，定位為黑色喜劇。

宋仲基在第一集就脫衣裸上身淋浴濕身入鏡，催出超高收視率。來自義大利的他，同時也沒辜負好身材與高顏值，不斷換穿一套又一套的帥氣訂製西裝。搭配高級西裝？自然少不了高級腕表才能突顯紳士品味。他在第一集中配戴的是瑞士製表品牌真力時（ZENITH）的經典計時碼表Chronomaster El Primero，以表盤交疊的藍灰三色計時盤為經典標誌。

第二集中，帥氣文森佐則換上了宇舶表（HUBLOT）的黑面經典融合Classic Fusion系列鈦金屬皇金腕表以及Big Bang Unico皇金腕表，散發運動氣息的霸氣設計，果然符合男神劇中的熱血人設；而宋仲基近日更特別在官方instagram帳號中秀出一組劇照，更令他手上的宇舶表（HUBLOT）黑面經典融合Classic Fusion系列鈦金屬鏤空腕表，格外受到矚目。

這只經緞面拋光的鈦金屬腕表，鏤空面盤正讓人能完整欣賞HUB1155計時碼表機芯的打磨修飾。而一向具有輕量化但堅硬物理優點的鈦金屬表殼，更在宇舶表精湛的霧亮面交錯打磨下，展現喚發活力的紳士氣息，也難怪成為宋仲基的腕上私心之選。

HUBLOT經典融合系列鈦金屬皇金腕表，42萬2,000元。圖／宇鉑表提供
HUBLOT經典融合系列鈦金屬皇金腕表，42萬2,000元。圖／宇鉑表提供
曾在第一集中登場的HUBLOT Big Bang Unico皇金腕表，為宋仲基全身造型帥出新高度。訂價約124萬元。圖／宇鉑表提供
曾在第一集中登場的HUBLOT Big Bang Unico皇金腕表，為宋仲基全身造型帥出新高度。訂價約124萬元。圖／宇鉑表提供
半透明的鏤空面盤，正好完整欣賞HUB1155自動上鍊計時碼表機芯的打磨修飾。圖／宇鉑表提供
半透明的鏤空面盤，正好完整欣賞HUB1155自動上鍊計時碼表機芯的打磨修飾。圖／宇鉑表提供
45毫米的鈦金屬表殼，同時經過霧面與亮面的交錯打磨，展現出洗鍊動感的運動紳士氣息。圖／宇鉑表提供
45毫米的鈦金屬表殼，同時經過霧面與亮面的交錯打磨，展現出洗鍊動感的運動紳士氣息。圖／宇鉑表提供
宇舶表（HUBLOT）黑面經典融合Classic Fusion系列鈦金屬鏤空腕表，46萬8,000元。圖／宇鉑表提供
宇舶表（HUBLOT）黑面經典融合Classic Fusion系列鈦金屬鏤空腕表，46萬8,000元。圖／宇鉑表提供

義大利 律師 腕表

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