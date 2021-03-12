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中午吃什麼不用煩／Mei教你帶便當：蔬菜牛肉拌飯
Mei's lunchbox：蔬菜牛肉拌飯
【主食材：牛】
● 簡單做出道地韓式
● 拌一拌更美味
● 微辣泡菜提振食怨
【材料：2人份】
黃豆芽 1把
菠菜 1把
胡蘿蔔 半根
雞蛋 1顆
牛肉片 150g
芝麻 少許
蒜泥 適量
蔥 1根
【調味料】
鹽 少許
芝麻油 少許
【拌飯醬】
韓式辣椒醬 2大匙
芝麻油 1小匙
汽水 1大匙
砂糖 1/2大匙
蒜泥 1/2大匙
【作法】
1. 將黃豆芽和菠菜洗淨後，各自汆燙撈出放涼，加入蒜泥、芝麻油、芝麻、鹽均勻攪拌。
2. 胡蘿蔔切絲放入油鍋，加入少許的鹽拌炒。
3. 牛肉入鍋炒熟後起鍋備用。
4. 將拌飯醬所有材料加在一起均勻攪拌。
5. 將白飯放入大碗中，放上作法1、2、3的食材，擺上煎好的荷包蛋，淋上4即完成。
copyright：©Mei邱馨葦、台灣角川
●作者介紹：Mei邱馨葦，知名部落客&料理小天后，常在社群網站分享料理，深受粉絲喜愛。
【以上摘文選自《Mei味限定：家裡就是米其林》、作者：Mei邱馨葦、圖文提供：台灣角川】
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