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中午吃什麼不用煩／Mei教你帶便當：蔬菜牛肉拌飯

台灣角川 / Mei邱馨葦
蔬菜牛肉拌飯。圖／台灣角川提供copyright：©Mei邱馨葦、台灣角川
蔬菜牛肉拌飯。圖／台灣角川提供
copyright：©Mei邱馨葦、台灣角川

Mei's lunchbox：蔬菜牛肉拌飯

【主食材：牛】

●　簡單做出道地韓式

●　拌一拌更美味

●　微辣泡菜提振食怨

【材料：2人份】

黃豆芽 1把

菠菜 1把

胡蘿蔔 半根

雞蛋 1顆

牛肉片 150g

芝麻 少許

蒜泥 適量

蔥 1根

【調味料】

鹽 少許

芝麻油 少許

【拌飯醬】

韓式辣椒醬 2大匙

芝麻油 1小匙

汽水 1大匙

砂糖 1/2大匙

蒜泥 1/2大匙

【作法】

1. 將黃豆芽和菠菜洗淨後，各自汆燙撈出放涼，加入蒜泥、芝麻油、芝麻、鹽均勻攪拌。

2. 胡蘿蔔切絲放入油鍋，加入少許的鹽拌炒。

3. 牛肉入鍋炒熟後起鍋備用。

4. 將拌飯醬所有材料加在一起均勻攪拌。

5. 將白飯放入大碗中，放上作法1、2、3的食材，擺上煎好的荷包蛋，淋上4即完成。

copyright：©Mei邱馨葦、台灣角川

●作者介紹：Mei邱馨葦，知名部落客&料理小天后，常在社群網站分享料理，深受粉絲喜愛。

【以上摘文選自《Mei味限定：家裡就是米其林》、作者：Mei邱馨葦、圖文提供：台灣角川】

書名／《Mei味限定：家裡就是米其林》、作者／Mei邱馨葦、圖／台灣角川提供
書名／《Mei味限定：家裡就是米其林》、作者／Mei邱馨葦、圖／台灣角川提供

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